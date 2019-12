Musik zum 150. von Henri Matisse

150 Jahre Inspiration: Am Silvestertag 1869 wurde der französische Künstler Henri Matisse geboren. Aus diesem Anlass hat ihm die Kunsthalle die große Schau „Inspiration Matisse“ gewidmet und stellt auch Musik ins Zentrum, denn Matisse sagte, aus der Beziehung der Farbtöne müsse sich „eine Harmonie analog einer musikalischen Komposition“ ergeben. Am 10. Januar, 19 Uhr, gibt die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz Einblicke in Inspirationsquellen des Meisters. Zum Abschluss der Ausstellung lädt das Museum zum Podiumsgespräch mit dem Kurator Peter Kropmanns und Philipp Kuhn ein, am 15. Januar um 19.30 Uhr. tog

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.12.2019