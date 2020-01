Musik zum Kaminabend

Die drei Herren im fortgeschrittenen Alter haben sichtlich Spaß auf der Bühne. Die Besucher im Mannheimer Capitol, in der großen Mehrheit ebenfalls über 50, stehen ihnen in Sachen Begeisterung in nichts nach. Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln bringen als Frontm3n Wohlfühl-Gute-Laune-Gitarrenmusik in den Saal, die prächtig zum prasselnden Kamin im mollig-warmen Wohnzimmer während eines Wintertages passen würde.

Draußen prasselt zwar der Regen, doch drinnen entzünden die Frontmänner von 10cc, The Sweet und den Hollies ein Hitfestival für die Fans guter, handgemachter Softrockmusik der 1960er und 1970er Jahre. Auch wenn das Trio nicht zur jeweiligen Urbesetzung gehört: Es zählt der bekannte Song, der bereits viel Vorschussapplaus bekommt und von kräftigen Chören aus der Runde begleitet wird.

Dreistimmiger Gesang

Die Masse ist begeisterungsfähig, was dem Seniorenclub schmeichelt. Das Trio kommt ins Plaudern, macht Scherzchen zwischen den meist kurz gehaltenen Songs, die überwiegend von drei Stimmen und drei akustischen Gitarren getragen werden. Einen verstärkten Bass oder gar die E-Gitarre gibt es eher selten, aber dann geht so richtig die Post ab. „Rubber Bullets“ von 10cc ist solch ein Beispiel, nach dem keiner in die Pause gehen will.

Ob mit einer Leadstimme oder bei den eigenen Frontm3n-Songs als Trio: Der dreistimmige Gesang sitzt, passt und macht Laune. „The Things We Do for Love“ (10cc), „Love Is Like Oxygen“ (Sweet) oder „Bus Stop“ (Hollies): Die angegrauten Herren schwelgen mit ihren Fans in Erinnerungen und bringen das Capitol zum Rasen. Wenn dann noch in der Zugabe der süße Ballroom („Ballroom Blitz“) hervorblitzt, dann gibt’s bei dem mit seinen Idolen mitgealterten Publikum kein Halten mehr. tom

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.02.2020