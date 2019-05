Musikalische Glücksmomente erleben

Sie ist mittendrin im Fieber. Nicht nur auf die Eröffnung der aktuellen 98. Saison des Würzburger Mozartfests unter dem Motto „Mozart, ein Romantiker?“ am Freitag hat Katharina Strein hingearbeitet. Seit 2018 ist sie Geschäftsführerin des Mozartfestes – das älteste und bekannteste Festival dieser Art in Deutschland. Die Buchenerin und Intendantin Evelyn Meining stecken schon tief in der Planung für das 100. Mozartfest in zwei Jahren.

„Musik ist nah am Menschen und kann jedem etwas sagen.“ Die Augen von Katharina Strein blitzen, wenn sie über den Kosmos Musik mit seiner ganzen Vielfalt erzählt. Sie bewegt sich zwischen Klassik und Jazz, zwischen Elektro und Volksmusik – die Musikethnologie hat sie in Frankreich in den Bann geschlagen.

Der Kontrabass ist Katharina Streins Instrument. Mit elf Jahren hat sie an der Joseph-Martin-Kraus-Musikschule in Buchen den ersten Unterricht genommen. „Der Kontrabass steht selten im Vordergrund, aber er ist essenziell für das Ganze. Er ist das Fundament und rundet ein Ensemble ab.“

„Betriebstemperatur“ erhöht

Diese Eigenschaften könnten auch für sie als Mutter einer dreijährigen Tochter gelten. Sie hält die Fäden in der Hand, sorgt dafür, dass es beim Mozartfest organisatorisch läuft. Mit einer großen Leidenschaft erzählt sie über ihre Arbeit, die viel mit Betriebswirtschaft zu tun hat. Oder auch wenn sie entscheiden muss, ob wegen des Wetters ein Open-air stattfinden kann oder etwas kurzfristig umdisponiert werden muss.

Derzeit ist ihre „Betriebstemperatur“ leicht erhöht, das aktuelle Festival läuft. „Wir können nun ernten, was wir in den vergangenen Monaten gesät und an intensiver Arbeit geleistet haben.“ Julian Prégardien wird den Abend in der Würzburger Residenz zusammen mit dem Freiburger Barockorchester und Lorenza Borrani gestalten. Der Tenor ist in diesem Jahr „Artiste étoile“ beim Mozartfest und bei verschiedenen Programmen zu erleben, die er speziell für Würzburg maßgeschneidert hat. Bei insgesamt 75 Konzerten stehen klassische, aber auch wieder jede Menge moderne Klänge im Mittelpunkt. „Das sind viereinhalb Wochen positive Glücksmomente.“

Musikalische Glücksmomente ganz unterschiedlicher Art dürfen auch die Zuhörer erleben. „Es ist immer wieder bemerkenswert, mit welcher Dichte das Programm von Evelyn Meining geplant wird“, schwärmt die Schulmusikerin. So könnten auch dem Konzertbesucher ganz unterschiedliche Wahrnehmungen an besonderen Orten geboten werden – von der Residenz über die Hofbräu-Halle, von der Neubaukirche bis zum Golfplatz reichen die Spielorte.

Besonderes Ambiente

Ein besonderes Ambiente bietet der Kaisersaal der Residenz. „Es ist ein besonderes Privileg, dass wir hier mit unseren Orchesterkonzerten zu Gast sein dürfen“, erzählt sie nicht ohne Stolz.

Die weibliche Doppelspitze des Mozartfestes agiert seit fast zwei Jahren zusammen. „Wir liegen auf einer Wellenlänge“, sagt die Buchenerin, die im März 2018 offiziell zur Nachfolgerin von Karin Rawe als Geschäftsführerin berufen wurde. Meining und Strein arbeiten Hand in Hand – gerade weil beide neben dem Musikstudium auch Kulturmanagement studiert haben. Ein Punkt, der beiden am Herzen liegt, ist, das Festival für neues Publikum zu öffnen. „Wir haben bei vielen Konzerten unsere Stammgäste. Aber klassische Musik ist nicht festgelegt auf eine Altersschicht“, betont Katharina Strein. Gerade durch die modernen Medien könne man Musik konsumieren, wo und wann man wolle. Und da gehöre für jüngere Menschen auch die Klassik dazu.

Innovativ sein, neue Angebote machen: Mit der Odeon-Lounge und dem Golfplatz als Location oder der Auftragsproduktion des letzten Jahres „Zauberflöte reloaded“ als Crossover von Oper und Hiphop ist das gelungen. Bereits das Breakdance-Projekt „Breaking Mozart“ hat 2013 dazu den Boden bereitet. In diesem Jahr präsentiert ein Videokünstler aus Berlin zusammen mit einem italienischen Elektronikkünstler eine „Don Giovanni“-Collage auf der Kinoleinwand im „Central im Bürgerbräu“.

Die Kunst selbst und der Umgang mit ihr brauchen größtmögliche Freiheit. „Wir versuchen immer Neues auszuprobieren.“ Und so geht – passend zum diesjährigen Motto der Romantik – das Mozartfest in die Natur, nämlich bei literarisch-musikalischen Wanderungen zusammen mit Stefan Müller-Ruppert aus Buchen. Damit wird die urromantische Sehnsucht und Liebe zur Natur mit der Tourismusregion verbunden.

Katharina Strein und das Mozartfest-Team stecken natürlich schon mittendrin in den Vorbereitungen für 2020 und seit Monaten schon für 2021, wenn das 100. Festival über die Bühne geht. Mit dem Fieber für das Jubiläum will sie das Publikum bereits jetzt anstecken. „Wir planen einige große Sonderobjekte rund um den Namensgeber Mozart“, plaudert die Geschäftsführerin aus dem Nähkästchen. Mehr Konzerte war nicht das Ziel, sondern eine intensive Betrachtung Mozarts zeitloser Musik, „die uns heute noch viel zu sagen hat“.

Sonderprojekte zum Jubiläum

Sieben große Sonderprojekte, eingebettet in eine strahlkräftige Konzertsaison, würde man gerne festzurren. Neben einer Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Martin von Wagner-Museum über Mozarts Einfluss auf die Bildende Kunst soll es auch eine Vortragsreihe geben. „Wieviel Mozart braucht der Mensch?“, ist die Fragestellung nicht nur an Kunst und Wirtschaft. Die Würzburger sollen mit der Aktion „100 für 100“ mit ins Boot geholt werden. Vom Schüler bis zum Startup sind „100 Initiativen für 100 Jahre“ gefragt. Die drei Mozart-Opern, „Figaros Hochzeit“, „Don Giovanni“ und „Cosi fan tutte“, deren Libretti von Lorenzo Da Ponte stammt, sollen in einem weiteren Projekt im Mittelpunkt stehen. Und auf ein Konzert freut sich die studierte Kontrabassistin besonders: Der Residenzplatz verwandelt sich 2021 in eine große Open-air-Bühne. Derzeit wirbt die Geschäftsführerin für Unterstützung durch die Stadt, die Trägerin des Mozartfestes ist und jährlich für die Grundausstattung sorgt. „Land und Bund haben bereits eine finanzielle Förderung zugesagt.“

Das eigene Musizieren am Kontrabass muss bei all der Organisation oft zurückstecken. Ein paar Konzerte Anfang Mai in Frankreich, zusammen mit einem Sänger, der aus Madagaskar stammt, hat sie trotzdem reingepackt. Jetzt freut sich Katharina Strein aufs Mozartfest, auf die Treffen mit den Unterstützern und auf spannende Musikerlebnisse.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.05.2019