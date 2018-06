Musikalische Metamorphosen

Anzeige

Was im letzten Jahr noch als Experiment Premiere feierte, hat sich beim Würzburger Mozartfest im zweiten Jahr bereits etabliert. Die „Lounge Amadé“ hat ihre Anhänger gefunden. In der Clubatmosphäre der Odeon Lounge darf der Zuhörer auf Tuchfühlung mit den Musikern gehen, die mit „bachSpace“ besondere Wege beschreiten. Tamar Halperin am Klavier, Etienne Abelin an der Geige und Tomek Kolczynski am Soundcomputer sind exquisite Künstler, die ihre Zuhörer mitnehmen in ganz neue Klangsphären und -welten. Und über allem schwebt die Klangregie von Amadis Brugnoni.

Zugegeben, der Abend war nichts für Puristen. Wer klassische Sonaten oder zumindest bekannte Werke erwartet hatte, sah sich getäuscht. Auch wenn die Stücke zunächst genau so begannen in einer Location, in der sonst eher Rap zu hören ist. Doch welche Freiheiten sich die drei anschließend nahmen für ihre Interpretation, faszinierte das Publikum restlos.

Eigenwillig und faszinierend

Da verbanden sich Bachs Kompositionen mit spitzen Klavierklängen und ruhiger Geige zu einem Klangteppich, den Tomek Kolczynski in seine Loops aufnahm und in immer neuen Varianten mixte. Da waberten Klangkaskaden umher, ploppten Beats wie Seifenblasen auf und echoten durch den Raum – eigenwillig und faszinierend. Mal perlend leicht, mal schrill und schräg.