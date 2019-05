Musikalische Raumpatrouille

Bunt muss es schon zugehen. Und glitzern soll auf jeden Fall auch. So viel zum Optischen des zwölfköpfigen Ensembles um Marshall Allen, zu dessen 95. Geburtstag das Sun Ra Arkestra noch einmal zu einer Tournee aufbricht. Mit bunten Mützchen und glitzernd-bunten Capes machen sich elf ältere Herren und die Sängerin Tara Middleton zu einer Jazz-Expedition zu fernen Galaxien auf und nehmen ihr Mannheimer Publikum kurzerhand mit.

Was Anfang der 1950er Jahre mit Gründer Herman Poole Blount alias Sun Ra als ein gleichermaßen gewagtes-, wie umstrittenes Experiment begann, wirkt in unseren abgeklärten Zeiten jedoch zuweilen skurril: Wie sich die damalige Avantgarde der Jazzmusik müht, die Reise zu entfernten Welten zu vertonen. Filmisch versuchten damals Figuren wie Flash Gordon, das Böse zu bekämpfen. Im Gegensatz zu eingemotteten Science-Fiction-Helden jedoch, ist das Arkestra noch immer auf seiner musikalischen Reise.

Konservativ und anarchisch

In ihrem sehr umfangreichen Repertoire, das von typischen und braven Bebop-Kompositionen aus ihren Anfangszeiten, über psychedelische Trance-Musik bis zu bizarr wirkenden, fast kreischend lauten, wilden- und kollektiven Free-Stücken besteht, zieht das „Arkestra“ in der Feuerwache alle Register. Wirkt die Band als Ganzes dabei noch recht homogen, in dem sich alle Musiker bemühen die einzelnen Kompositionen, unter Einhaltung harmonischer Regeln, möglichst geordnet zu präsentieren, funkt Allen jedoch fast permanent mit atonalen, sehr spitzen Flageolett-Tönen auf seinem Altsaxofon dazwischen.

Hier entsteht jener anarchisch wirkender Umgang mit Konventionen. „Richtig“ ist nicht immer „gut“ oder befriedigend, sondern wirkt gelegentlich auch ermüdend. Um dem Eindruck des Konservativen zu entkommen, geht Allen sogar noch weiter. Wenn es sich ergibt und es für ihn irgendwie nach Weltraum klingen soll, ergreift der greise Chef sein kleines Kinder-Keyboard um auf den Tasten herum zu „glissieren“. Bei all diesen Störmanövern gebührt der Band aber ein echtes Lob. Mit den absolut musikalischen Improvisationen von Tenorsaxofonist James Stewart, dem Hornisten Vincent Chancey aber auch von Pianist George Burton und Bari-Saxofonist Knoel Scott, entstehen immer wieder faszinierende Passagen, die beweisen, dass hier keineswegs Scharlatane am Werk sind. Auch die Stimme von Tara Middleton, die gelegentlich auch fast mantraartig wirkende Motive singt, fügt sich bestens in das Klangbild des Arkestra. Mit der soliden Begleitarbeit der Rhythmusgruppe, mit Drummer Wayne Smith und seinem Kollegen Stephen T. Mitchell, die beide auch mehrere attraktive Soli beisteuern, kann die Band ebenfalls überzeugen.

Das Sun Ra Arkestra ist mit seinem manchmal exzentrisch wirkenden Einlagen, seinem stilistisch sehr breiten Spektrum und nicht zuletzt mit vielen Showeinlagen auch nach fast siebzig Jahren noch immer ein Hingucker. Auf zu neuen interstellaren Abenteuern! Das möchte man ihnen zurufen.

