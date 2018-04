Musikalische Reise in die „Roaring Twenties“

Anzeige

Patrick Siben und sein Saloniker String and Swing Orchestra im Big-Band-Sound gastiert am Donnerstag, 17. Mai, um 19.30 Uhr in der Wandelhalle in Bad Mergentheim.

Patrick Siben entwickelte aus dem Salonorchester „Stuttgarter Saloniker“ diese neue Formation. Diese kleine Big-Band widmet sich live und unplugged dem Hot Jazz der Roarin’ 1920’s, dem Blues und Swing der 1930er und dem Glenn Miller-Sound der 1940er Jahre.

Die Urgesteine des Jazz, George Gershwin, Duke Ellington und Count Basie haben mit „Fascinating Rhythm“, „It Don’t Mean A Thing“ und „Jumping At The Woodside“ zweifellos Musikgeschichte geschrieben. Nachweislich standen sie unter dem Einfluss weniger bekannter Größen wie Fats Waller, Fletcher Henderson, Jelly Roll Morton oder Einzelnamen wie Shelton Brooks, W.C.Handy und Ted Snyder. Letztere haben auch Everlasting Hits gelandet: „Some Of These Days“, „Beale Street Blues“ oder „The Sheik“, die oftmals schon weit vor den Roaring Twenties entstanden sind und damit den Weg für diese Neue Musik bereitet haben.