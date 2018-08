Musikalische Zeitreise in die Fünfziger

Sorgten für Unterhaltung auf dem Museumsschiff: The Silverballs © Heiss

Das passt: Mit dem Song „Sea Cruise“ („Seereise“) starten The Silverballs ihren Auftritt auf dem Achterdeck des Museumsschiffes. Zwar trägt die folgende Konzert-Fahrt ihre Passagiere nicht durch den maritimen Raum, sondern vielmehr durch die Musikhistorie und dabei vornehmlich zurück in die Ära 50er Jahre; der Schaufelraddampfer selbst bleibt am Ufer vertäut, schließlich handelt es sich um das Museumsschiff des Mannheimer Technoseums, das an diesem Abend einmal mehr zum Aufführungsort für die Haste-Töne?-Konzertreihe wird.

Aber allerhand Bewegung erfüllt gleichwohl das Bordleben, nur findet sie eben in Musik und Tanz ihren Ausdruck, als die Darmstädter Band ihre ausverkaufte „Jumpin’ Hot Rock-’n’-Roll Show“ dem Publikum präsentiert. Die Blütezeit von Petticoats und Pomaden-Tollen und Stücke, die einst Elvis Presley, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Shakin’ Stevens oder Fats Domino spielten, bilden hierbei die Hoheitsgewässer, in denen The Silverballs so kompetent wie beherzt kreuzen.

Einladung zum Tanz

Das kommt bestens an und sorgt für kurzweiliges Vergnügen, immer wieder finden sich einige Besucher, zum gepflegten Paar- und ausgelassenen Einzeltanz animiert, vor der Bühne ein. Im Einzelnen hierfür verantwortlich: Tom Weicker (Gitarre), Michael Heiss (Schlagzeug), Ralph Völger (Bass), Jürgen Rutz (Keyboard, Gesang und Akkordeon) und als Neuzugang Marco Gunst. Seit diesem Jahr ist er der Sänger der Band, nachdem sein Vorgänger Michi Bock zu den Kollegen der Rockabilly-Band Boppin’B gewechselt hatte.

Neben Klassikern des Rock’n’-Roll-Kanons wie „The Wanderer“, „Twistin’ the Night Away“, „All Shook Up“ (Elvis Presley), „Return To Sender“ oder „Great Balls Of Fire“ (Jerry Lee Lewis) liefert das Quintett bei seiner rund zweistündigen Show auch einige Stücke, die man nicht auf Anhieb in einem klassischen Rock-’n’-Roll-Programm vermuten würde – wie das sanft schaukelnde Pop-Perlchen „Perfect“ aus dem Hause Fairground Attraction oder der von Bruce Springsteen geschriebene Titel „Fire“.

