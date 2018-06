Musikalisches Beben

Anzeige

Kurz vor seinem 70. Geburtstag beschäftigt sich Sylvain Cambreling mit einem schwierigen Stoff: Der Dirigent und Generalmusikdirektor der Staatsoper Stuttgart studiert die musikalische Verarbeitung eines verheerenden Erdbebens ein. „Erdbeben.Träume“ heißt das Auftragswerk der Oper an den Komponisten Toshio Hosokawa, das Cambreling selbst am Sonntag dirigiert – am Vorabend seines 70. Geburtstags am 2. Juli. Nun zieht es ihn aus dem Südwesten, wo das Staatsorchester in dieser Spielzeit auch sein 425-Jähriges feiert, in den Norden: Er wird neuer Chefdirigent der Symphoniker Hamburg – und Nachfolger von Sir Jeffrey Tate, der voriges Jahr starb. In Stuttgart übernimmt der ehemalige Heidelberger GMD-Cornelius Meister seinen Posten. dpa