Musikalisches Genie zum Leben erweckt

Mit einem „musikalisch-literarischen Programm“ vermochte der im Bernhardsaal von Kloster Bronnbach ausgelegte Programmzettel nur reichlich unterkühlt das anzukündigen, was die Schauspielerin Corinna Harfouch (Rezitation) und Hideyo Harada (Klavier) zum Motto „Mozart, ein Romantiker?“ mit einer Mischung aus szenischer Lesung mit starken Theaterelementen, untermalt mit Musikbeiträgen nebst kleinem Konzert in 75 mitreißenden Minuten ohne die angekündigte Pause ablieferten.

Intendantin Evelyn Meining ließ es sich nicht nehmen, die immens nachgefragte Schauspielerin „nach fünfjähriger Pause“ wieder beim Mozartfest begrüßen zu können. An gleicher Stelle hatte Harfouch 2014 E.T.A. Hoffmanns Novelle „Don Juan“ rezitiert; umrahmt mit Klaviertranskriptionen der Mozart-Oper „Don Giovanni“ sowie von Liszt, Chopin, Bizet und anderen Komponisten.

Eduard Mörikes „Charaktergemälde“, das er nach seinen Worten mit der Novelle „Mozart auf der Reise nach Prag“ schuf, erweckte Harfouch zum jetzigen Festival mit Briefauszügen Mozarts aus den Jahren 1781 bis 1789 als Rezitatorin, Erzählerin und Schauspielerin zum Leben. Die meisten Zuhörer im vollen Bernhardsaal erlebten eine völlig andere Seite der beliebten Schauspielerin, die vor allem in Spielfilmen so unnachahmlich mit sparsamen Gesten und einer verstörenden Mimik Charakterrollen auszufüllen vermag.

Perfektion steht dabei keineswegs im Vordergrund; die angestrebte Ordnung und Planbarkeit dürfte – im Gegensatz zu den musikalischen Meisterwerken – auch im turbulenten, viel zu kurzen Leben des Wolfgang Amadeus Mozart ein wenig zu kurz gekommen sein.

Garderobe auf die Bühne verlegt

Scheinbar in letzter Sekunde und völlig planlos erschien die Schauspielerin auf der Bühne und begann, sich hinter einem bemalten Paravent in Mozarts Gestalt zu verwandeln, während die japanische Pianistin Hideyo Harada mit exquisitem Klavierspiel mit Mozartklängen aus den Ouvertüren von „Don Giovanni“ und „Figaro“ die Verwandlung musikalisch untermalte.

Hektisch wurden Papierstapel sortiert, ein Notenständer mit Manuskripten beladen, bis dann Harfouch mit einem resoluten Griff auf die Klaviertastatur den Beginn ihrer eigentlichen Performance signalisierte. Was dann folgte, war das Gegenteil von ungelenker Improvisation, denn Harfouch erweckte ein musikalisches Genie zum Leben, das vor Enthusiasmus und außergewöhnlicher, manchmal auch ruppig-ordinärer Vitalität nur so strotzte. Überliefert sind ungehobelte Manieren; auch vorlaut und frech soll Mozart gewesen sein. Aber vielleicht auch deshalb so früh starb, weil sich Mozart in seiner rastlosen Arbeitswut nicht zu zügeln vermochte und die Kerze an beiden Enden brennen ließ.

Überwältigende Bühnenpräsenz

So „ganz nebenbei“ lieferte Harfouch intuitiv eine beeindruckende Charakterstudie des großen Meisters. Herausragend waren die Szenen aus den Opern, in denen Harfouch mit zwei Puppen gleich in mehrere Rollen schlüpfte. Besonders die schaurige Begegnung auf dem Friedhof im zweiten Akt von „Don Giovanni“ mit dem Diener Leporello und dem zum Leben erweckten Standbild des Komtur wurde mit äußerster Dramatik auf die Bühne gezaubert. Ihre überwältigende Bühnenpräsenz unterstrich sie sogar mit einer technisch sauberen Fechtattacke.

Die Rezitationen aus Mozarts Briefen an den Vater und an seine Frau Constanze machten deutlich, wie schwer sich Mozart zumindest in geschäftlicher Hinsicht im realen Leben – etwa mit dem Salzburger Erzbischof – tat und wie verliebt er in seine Frau war. Derb-anzügliche Zeilen aus den Briefen, in denen er beklagt, vergeblich 17 Tage auf eine Nachricht gewartet zu haben, wurden mimisch und gestisch nicht weniger intensiv unterstrichen.

Bezaubernd geriet das Theaterspiel mit Szenen aus dem „Figaro“ mit Cherubino und dem Grafen. Ein wenig zur Besinnung kommen ließ Harfouch die Zuhörer mit Gedanken zur Romantik, die man landläufig eher mit einer Art „Candlelight Dinner“ assoziiere. Für sie ist Romantik eine andere Sprache der Musik, die das Innerste ausdrückt. Harfouch ließ mit Liszt, Wagner, Brahms, Grieg, Tschaikowski und Beethoven Komponisten zu Wort kommen, die das Genie Mozarts teilweise überschwänglich priesen.

Musikalische Verehrung

Wie weit diese musikalische Verehrung ging, stellten Harfouch und Harada mit Musikbeiträgen von Tschaikowski und Beethoven vor, die Reminiszenzen an frühere Kompositionen Mozarts erkennen lassen. Im schmerzlichen Duktus vereint sind Beethovens „Mondscheinsonate“, die eigentlich wie ein Trauermarsch wirkt, und Mozarts Adagio h-Moll. Beethovens erster Satz erinnert an die Sterbeszene des Komturs in Mozarts „Don Giovanni“. Zum Abschluss gefiel der reife Vortrag von Mozarts Spätwerk.

Das Klavierspiel von Hideyo Harada war mehr als nur Beiwerk, sondern wurde zum Zeitzeugen einer von Harfouch so intensiv reflektierten Epoche, dass sich die Zuhörer von Harfouchs ehrlicher Begeisterung anstecken ließen und die beiden Künstler für diese einmalige Auftragsarbeit zum Mozartfest gebührend feierten.

Für Corinna Harfouch gibt es keine Pause, denn am nächsten Tag ging es nach Sachsen, wo sie und Susanne Wolff als Stargäste am Staatsschauspiel Dresden im Rollentausch während der Aufführung die Hauptrollen des Macbeth und der Lady Macbeth in Shakespeares Drama übernommen haben.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.06.2019