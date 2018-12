Musikerkollegen feiern im Gedenken an Tilman Bruno

Es ist ein trauriger Anlass, aber alles andere als ein trostloser Abend: In Mannheims Alter Feuerwache hat sich ein Großaufgebot an Musikern zusammengetan, um an ihren im Sommer mit nur 48 Jahren bei einem Unfall gestorbenen Kollegen Tilman „Töle“ Bruno zu gedenken. Und um mit den statt Eintrittsgeld erbetenen Spenden die Familie des so beliebten wie begabten Percussion-Virtuosen zu unterstützen. Es sangen (oder solierten) u.a. „Töles“ Duo-Partner Stephan Ullmann (l.), Alexandra Lehmler, Markus Vollmer oder Silke Hauck. Den Rahmen bildete seine Jazz-Combo Bruno’s Boogaloo Orchestra um Musiker wie Drummer Marko Klotz (hinten), Olaf Schönborn (Saxofon, 3. v.r.) oder Organisator Claus Kiesselbach (Vibraphon, r.). Eigens für diesen Anlass hat sich auch Tobsucht noch einmal zusammengetan, Brunos Erfolgsband aus Darmstädter Tagen. Die hatte 1998 den Hit „Zum Lachen in den Keller gehen“ gelandet. Viel gelacht und auch ein wenig geweint wurde in Mannheim auf offener Bühne, denn alle Beteiligten hatten einen direkten Draht zu „Töle“, teilweise weit über die Musik hinaus. jpk

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018