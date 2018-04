Musikfilme an der Popakademie

Impulse, die von Mannheim ausgehen und die auf Mannheim einwirken – das unter anderem erhofft sich Michael Ackermann, der Leiter der Film Commission Nordbaden, von dem Festival The Look of Sound (etwa: der Zuschnitt des Klangs). Die 14. Ausgabe des internationalen Forums für Filme über Musik findet vom Montag bis Donnerstag, 16. bis 19. April, statt – zum dritten Mal in der Mannheimer

...

Sie sehen 20% der insgesamt 2052 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.04.2018