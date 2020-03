Musikliebe in Zeiten des Corona

Es ist zwar nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns möglicherweise bald droht, aber er sorgt für einiges Durcheinander. Menschen strömen aus der Tiefgarage in Richtung Unteres Foyer. Sie werden dort, an den Türen, von Damen und Herren abgewiesen. Sie müssten, sagen das Personal, wieder nach unten in die Garage zurück, über einen anderen Ausgang hinauf und hinaus auf die Straße und um das Gebäude herum zum Haupteingang des Mannheimer Rosengartens. Grund: Corona, näher: Nur dort kann man verlässlich bis 999 zählen.

Denn so hat es die Stadt Mannheim bestimmt und ist damit den Empfehlungen von Bund und Land gefolgt, wie Akademievorstand Fritjof von Gagern kurz vor dem Konzert auf Nachfrage erzählt. Um 18.26 Uhr erst soll Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht angerufen und verordnet haben, dass lediglich 999 Besucher in den Mozartsaal gelassen werden dürften – sonst, so soll er gesagt haben, müsse das 5. Akademiekonzert abgesagt werden. Im Publikum und bei den vor dem Eingang stehenden Menschen reichen die Reaktionen von besonnen bis verständnislos und verärgert. Auf der Facebook-Seite dieser Redaktion finden sich vor allem ironische Kommentare wie „Hoffentlich kann das Virus zählen“ oder auch ernster Gemeintes wie: „Wenn, dann absagen. 999? Was soll das?“

Entscheidung begrüßenswert

Es ist aber, nach allem, was wir heute über SARS-CoV-2 und seine rasante Übertragung wissen, eine gute und nachvollziehbare Entscheidung – wenngleich vor allem bei der überwiegend älteren Klientel im Rosengarten vielleicht doch eine Konzertabsage oder selbstbestimmtes Fernbleiben am verantwortungsvollsten gewesen wäre. Überraschenderweise ist ja vor allem das reifere und damit gefährdetere Stammpublikum da, während die Jüngeren tendenziell eher weggeblieben sind. Klar: Auf die 999 zur Verfügung stehenden Plätze durften zuallererst die Abonnenten – und die sind nun mal in der Mehrheit nicht mehr die Jüngsten.

Gesundheitsminister Jens Spahn betonte in seiner Pressekonferenz am Montag mehrmals, dass es darum gehe zu entscheiden: „Auf was können wir verzichten? Was ist wichtig für das öffentliche Leben und die öffentliche Ordnung?“ Da gibt es in Zeiten des Corona auch für Melomane eigentlich keinen Ermessensspielraum. Einschränkungen des Alltags müssen hingenommen werden, um das Ziel zu erreichen: „Wir werden diese Situation bewältigen. Wenn wir alle mithelfen, zusammenhalten und einander auch unter Stress vertrauen”, wie Spahn es ausdrückte.

Und so fühlt sie sich also an, die Musikliebe in Zeiten des Corona, wenn unsere Freiheit, unser Selbstverständnis und unsere Gewohnheiten eingeschränkt werden. Da ist es doch Ironie des Schicksals, dass ein Stück des Programms, Béla Bartóks Suite „Der wunderbare Mandarin“, die „Hässlichkeit und Widerlichkeit“ der zivilisierten Welt thematisiert. Und so, wie das Nationaltheaterorchester unter dem Dirigat des Amerikaners Roderick Cox das spielt, entsteht ein exotisches Klanggemisch, das durch zweierlei fasziniert: die Einzelleistungen vor allem der Holzbläser (etwa Patrick Koch an der Klarinette), und dann die geradezu bedrängende Dichte und expressive Engführung des Klangs, die Cox mit bemerkenswerter Eleganz und Nonchalance dirigiert.

Im Zentrum des Abends darf man aber – neben Corona – getrost Edouard Lalos Cellokonzert d-Moll sehen. Des Konzertes wegen. Und des Cellisten wegen. Denn Maximilian Hornungs Celloklang wirkt schier überdimensioniert neben dem Orchester, das Cox in dem leidenschaftlichen Werk mit seinen sehnsuchtsvollen Themen und Motiven oft feinfühlig im Hintergrund lässt, immer wieder aber auch fauchen lässt wie ein wildes Tier – was Hornung und seinem sehr kräftig klingendem Cello absolut nichts anhaben kann. Es thront über allem. Hornung schreckt vor nichts zurück. Er lässt das Instrument kratzen, singen, näseln, er reißt die Saiten per Springbogen kurz an oder entfaltet eine Tonintensität, die die Welt aus den Angeln hebt. Bei all dem begeistert immer wieder eins: die totale Intonationssicherheit in allen Lagen und Griffen. Für den rauschenden Beifall bedankt er sich mit Benjamin Brittens Tema „Sacher“. Brachial. Dissonant. Großartig. Kodálys „Tänze aus Galánta“ und Ravels mit gelungenen Hörnern eingeleitete „Pavane pour une infante défunte“ komplettieren das Programm, bei dem Cox sich als versierter Organisator, Impulsgeber und Schöpfer von klanglichen Zwischenwelten bewährt.

Fast hypnotisch wirkt diese Musik mit ihren vielen Klangfarben und Ausdrucksweisen. Das Publikum feiert, der Ärger ist vergessen. Ohnehin: Das gefährliche Coronavirus ist am Ende für zwei Stunden aus den Köpfen gewichen. Es hat ganz offenbar einem anderen Virus Platz gemacht. Ansteckend sind beide.

