Musikproduktion und Veranstaltungsband Running Five

Die Running Five Musikproduktion mit Catia Belley als Leadsängerin und Bob Dawn als Leadsänger ist seit 20 Jahren in der Metropolregion Rhein-Neckar unterwegs. Vor allem spielen sie auf Veranstaltungen, etwa Hochzeiten oder Firmenevents. Laut ihrer Website sind die Running Five unter anderem bereits bei der BASF aufgetreten. Akustisch sind sie als Acoustic Pilots unterwegs – beim Sportpresseball 2010 etwa mit einem Aufzugkonzert.

Außerdem haben die Künstler mehrere Shows auf die Beine gestellt, darunter eine „Las Vegas Elvis Show“, eine „History of Rock’n’Roll Show“ sowie eine „Swing Night“. In ihrem Studio – das ehemalige Tonstudio der Söhne Mannheims – produzieren sie auch Radio Jingles. Mehr Infos und Buchungsmöglichkeiten gibt es auf der Webseite der Band: runningfive.de. julb (Bild: Running Five)

