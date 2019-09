Musiktage sind am Ende

Eine lange Tradition kommt zu ihrem Ende: Vom 21. bis 23. September gehen in der Markus-Kirche in Mannheim Almenhof die 28. und letzten Klangwerkstatt Musiktage über die Bühne. Hans-Karsten Raecke (78, Bild) , der das sehr kleine Festival für zeitgenössische Musik vor 27 Jahren gegründet und jährlich ausgerichtet hat, gibt auf. Der Hauptgrund sei simpel, sagte der seit vier Jahren in

...