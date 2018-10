Musils „Mann ohne Eigenschaften“ als dreidimensionales Event

Ludwigshafen.Der letzte Ton von Andreas Sorgs monumentalem Klavierzyklus „Inventionen für Soloklavier“ über Ernst Gassenmeiers 12 Illustrationen zu Robert Musils „Der Mann ohne Eigenschaften“ war längst verklungen, der Solist Randolf Stöck hatte längst die riesigen Notenblätter dieser opulenten Partitur verstaut und das letzte Bild des Gassenmeier‘schen Illustrationszyklus war längst auf der Projektionswand erloschen, aber die Konzertgänger standen noch lange in der Lobby des Ludwigshafener Wilhelm-Hack-Museums tief beeindruckt in angeregtem Gespräch mit den Protagonisten dieses denkwürdigen Abends.

Da waren drei Kunstgattungen zu einem beeindruckenden Gesamtkunstwerk verwoben worden und hatten die zahlreich erschienenen Konzertbesucher vor ein schier unlösbares Problem gestellt. Worauf achten, worauf den Fokus richten bei dieser dreifachen Spiegelung eines Werkes, dem Robert Musils Roman „Der Mann ohne Eigenschaften“ zugrunde liegt, ein Werk, das in seiner Komplexität als der wohl bedeutendste deutschsprachige Roman des 20. Jahrhundert gilt. Musil legt die etwas dürftige Handlung seines riesigen Werkes, das ihn lebenslänglich beschäftigte, in die spannungsgeladenen Jahre „Kakaniens“ vor dem ersten Weltkrieg, betrachtet sie aber mit dem späteren Wissen einer Zeit, die dem zweiten Weltkrieg entgegen taumelt. Ernst Gassenmeier, der diesen zweiten Weltenbrand gerade überlebt hat (aber bald an seinen Folgen sterben wird), lässt sich von der Gedankenwelt Musils gefangen nehmen und zu seinen 12 grandiosen Illustrationen dieses Werkes anregen. Diese wiederum inspirieren ein halbes Jahrhundert später den ebenfalls aus Mannheim stammenden Musik-Hochschuldozenten Andreas Sorg zu einer klanglichen Umsetzung dieser Illustrationen mit den Klangmitteln seiner Zeit. Was man da also zu hören und sehen bekam war die Auseinandersetzung dreier Künstler mit den eigenen künstlerischen Erfahrungen und Ausdrucksmitteln eines bewegten Jahrhunderts.

Verständlich, dass René Zechlin, Direktor des Ludwigshafener Wilhelm-Hack-Museums dieses eigenartige Kunstkleeblatt aus eigener Region als besonderes Kunstevent begrüßte.

Wer die wuchernde Klangwelt von Andreas Sorgs Inventionen verstehen will, der sollte zunächst Musils Roman gelesen haben, sich mit seinem Personeninventar und deren psychologisch komplizierten Beziehungsverflechtungen und Gedankenexkursen auseinander gesetzt haben. Dann sollte er vorab in die subtile Zeichensprache Ernst Gassenmeiers eingedrungen sein. Dem Eiligen kann beides ein Museumsbesuch in der Ludwigshafener Rudolf-Scharpf-Galerie z.T. ersetzen. Da läuft z.Z. eine Ausstellung zweier befreundeter Künstler – Scharpf und Gassenmeier – die beide zu Unrecht etwas in Vergessenheit geraten sind und zur gleichen Zeit aus ähnlichen Inspirationsquellen beeindruckende Illustrationen zu literarischen Werken geschaffen haben. Das ist im Falle der Gassenmeier‘schen Illustrationen besonders erkenntnisreich, denn hier finden sich detaillierte Analysen zu den Bildumsetzungen des Künstlers nach Musils Roman aus der Feder seines Sohnes Michael Gassenmeier. Dieser, seines Zeichens emeritierter Sprach- und Literaturwissenschaftler, hat sich mit dem Werk seines früh verstorbenen Vaters intensiv auseinandergesetzt. Von dem Vater liegen keinerlei Aufzeichnungen zu den Intentionen seiner Musil-Illustrationen vor. Dem Sohn ist es aber gelungen durch tiefes Eindringen in die labyrinthische Gedankenwelt des Musil-Romans und detaillierte Betrachtung der Gassenmeier-Illustrationen die Semantik der Zeichensprache seines Vaters zu entschlüsseln. Die erkenntnisreichen Bildbeschriftungen sind eine Kurzfassung seines lesenswerten Buches zur Rezeption dieses Zyklus (Universitätsverlag WINTER Heidelberg, 2013). Es sind 12 großformatige Monotypien, die zentrale Figuren und Ereignisse des Romans in Szene setzen. Die auf ein charakteristisches Minimum von magischen Symbolen reduzierten Zeichnungen im Stile eines Miro oder späten Picasso beeindrucken auch ohne jegliche Erklärung. Durch Michael Gassenmeiers beigefügte Analysen wird erst die großartige Kunstfertigkeit des Vaters sichtbar, wo jede noch so kleine Linie eine tiefe semantische Bedeutung erhält. Mit minimalsten Andeutungen gelingt es dem Künstler, der im Hauptberuf eigentlich ein erfolgreicher Chemiker war, feinste tiefenpsychologische Zusammenhänge der dargestellten Personen aufzudecken.

Andreas Sorg fügt dem nun doppelgesichtigen Werk mit seinen 12 Inventionen zu den Bildern nun eine dritte Dimension hinzu. Wer nun gemeint hatte, Miniaturbilder von der Knappheit der Gassenmeier‘schen Ausdruckssprache vorzufinden, sah sich verblüfft üppig wuchernden Klanggebilden ausgesetzt, die die unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten der beiden Schwesterkünste sichtbar machten. Der bildende Künstler Gassenmeier friert ein bestimmtes Geschehen, das in Musils Roman mitunter ein ganzes Kapitel einnehmen kann, auf einen einzigen Moment ein, der in seiner verknappten Gestaltung jedoch für immer festgehalten ist. Musik ist hingegen eine Zeitkunst. Sorg kann sich in seiner Musikausdeutung der epischen Breite von Musils Erzählweise hingeben mit dem Preis der Kurzlebigkeit. Seine Kunst ist mit dem Spiel auch schon wieder verklungen (es sei denn, sie wird mit technischen Möglichkeiten konserviert, wie hier geschehen). Ja, Sorg geht sogar über den Rahmen von Musils Erzählung hinaus, indem er zu jedem Bild einen übergeordneten „Brennpunkt“ setzt. Der weitet den Blick auf einen umfassenderen Erzählradius aus. So konzentriert sich Gassenmeiers vierte Bildtafel – mit der das Konzert begann – und den Romantitel „Clarisse überfällt Ulrich am Todestag seines Vater“ trägt, auf das psychologisch delikate Treffen zwischen dem Romanhelden Ulrich und Clarisse, einer seiner Geliebten. Sorg aber schließt in sein Tongemälde mit dem übergeordneten Brennpunkt „Tod“ auch Gassenmeiers makabren Tod mit ein, der (1952) von einem trunkenen Ami mit einem Gewehrkolben erschlagen wurde. Da kann dann eine Sorg’sche Invention gewaltige Ausmaße annehmen. Das nächste dargestellte Bild „Clarisse bei den Irren“ hält den Zuhörer für volle 25 Minuten in den Fängen eines musikalischen Irrenhauses. Da wird man von einer fünftönig steigenden Tonfolge in unendlich-unentrinnbarem Kreisen in den Bann einer krankhaften Obsession gezogen. Das dabei keine bleierne Langeweile aufkommt ist der formidablen Interpretationskunst des Pianisten Randolf Stöck zu verdanken. Unglaublich, welche Spannung er in das permanente Kreisen der sich rhythmisch und melodisch mehr und mehr verwirrenden musikalischen Gedankengänge zu legen vermag. Dabei sind die Anforderungen, die Sorg an den Pianisten stellt mörderisch, nahezu unerfüllbar. Da durchdringen sich stetig Linien und thematische Partikel in unterschiedlichsten Schichtungen, polyrythmischen Verquickungen und bizzare Auswüchse in unablässigem Wachsen und Wuchern, was fein differenzierte Farbtönungen der Details verlangt. Eigentlich würde man für diesen wuchernden Klangdschungel mit seinen ständig sich durchkreuzenden Verästelungen mindestens zwei verschiedene Klaviermanuale und drei Hände und tunlichst auch zwei Köpfe benötigen, um all den Anforderungen nachzukommen, die Sorgs peinlich genau notierte Partitur abverlangt. Bei Stöck sieht das jedoch traumwandlerisch leicht aus. So wurde er nach diesem Parforceakt mit großem Applaus in die Pause entlassen.

Der zweite Programmteil brachte dann noch drei weitere Bilder als Auswahl aus den 12 Inventionen.

Zunächst die erste Bildtafel „Ulrich und Bonadea“ in der Sorg unter Verzicht auf Klang-Aggressionen dem Brennpunkt „Schönheit“ huldigt. Dann folgten abschließend die Bildtafeln XI (Graf Leinsdorf und der Inn) und XII (Feuermaul und Hans Sepp) in fließendem Übergang, wobei die Musik aus dem Brennpunkt „Natur“ mit Jagdhornklängen in den des „Krieges“ wechselt. Man ist zunächst etwas verblüfft, dass der Komponist in seinen knappen Erklärungen zu seinen Inventionen hier von einer Fuge spricht, ist doch die Fuge eine der strengsten althergebrachten musikalischen Formen, der Krieg hingegen bedeutet Zerstörung hergebrachter Formenwelten. Und genau das tut Sorg dann auch mit seiner Doppelfuge die nach und nach vom akustischen Trommelfeuer wilder Akkordrepetitionen auseinandergerissen wird um schließlich in dynamisch verklingender Resignation zu enden.

Ein Flyer hatte das Konzert versehentlich mit „Interventionen“ (statt Inventionen) des Komponisten Sorg angekündigt. Jetzt zeigte sich, dass dieses Versehen gar nicht so verkehrt war. Sein musikalisches Opus geriert sich tatsächlich als gewaltige und eigenwillige „Interventionen“, also Eingriffe in die Werke seiner Inspirationsquellen Musil und Gassenmeier. Dass bereits die fünf ausgewählten Bilder zu einem beeindruckenden Klangerlebnis wurden, ist der großartigen Gestaltungskunst des Interpreten Randolf Stöck, ebenfalls Dozent der Mannheimer Musikhochschule und ständiger Gast bei den Musikreihen des SR und des SWR zu verdanken. Da kann man auf die Erstaufführung des Gesamtzyklus gespannt sein, sicher eine Mammutaufgabe für Interpret und Publikum.

Gastbeitrag von Heinz Acker