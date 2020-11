Muss Keith Jarrett für immer schweigen?

Was aus New Jersey zuletzt zu hören war, ist erschütternd. Keith Jarrett, der größte lebende Musiker, verriet der „New York Times“ Ende Oktober am Telefon, er habe zwei Schlaganfälle hinter sich. Im Februar 2018. Im Mai 2020. In der Folge, sagt Jarrett, sei er „paralyzed“ gewesen. Gelähmt. „Meine linke Seite ist immer noch gelähmt. Ich kann jetzt versuchen, mit einem Stock zu gehen, doch dazu

...