Musterstückeund andere

Der Klang kommt von überall her, die Musiker stehen nicht nur auf den Emporen der Mannheimer Johanniskirche, sondern auch im Kreis um die Zuhörer herum. „In dulci jubilo“ in der Vertonung des Frühbarock-Komponisten Michael Prätorius ist ein Musterbeispiel für die Klangsinnlichkeit jener Zeit zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Klangpracht war auch das Thema des „Adventlichen Feuerwerks der Alten Musik“, das die Ensembles der Johanniskirche (Johanniskantorei, Junge Kantorei, Ensemble Johannis) unter der inspirierenden Leitung Niklas Sikners gaben, unterstützt von den zwölf Spitzensängern des Ensembles „Man(n) singt“.

Dass das interpretatorische Niveau der Gruppen unterschiedlich ausfällt, ist offensichtlich und gar nicht zu vermeiden. Einen hochprofessionellen Eindruck hinterließen das Ensemble „Man(n) singt“, nicht nur beim traumhaft schön gesungenen „Es ist ein Ros entsprungen“, und die Instrumentalmusiker, insbesondere die vier Blechbläser.

Unterschiedliche Anforderungen

Auch die Gesangssolisten (Carmen Buchert, Sopran; Thomas Nauwartat-Schultze, Altus; Peter Gortner, Tenor, und Nikolaus Rentrop, Bass) kamen mit den recht unterschiedlichen Anforderungen des umfangreichen Programms ziemlich mühelos zurecht. Was nicht immer ganz stimmte, war die Klangbalance zwischen den Musiker-Gruppen: Für die Musik des Frühbarock war die Johanniskantorei, so engagiert sie sang, deutlich zu groß besetzt, gegen die Klangmacht des Chores hatten die Instrumentalisten kaum eine Chance. Die Junge Kantorei war hübsch anzusehen, sollte aber an Stimmkraft noch etwas zulegen. host

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.12.2019