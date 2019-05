Mut machen mit Historie

Autor Michail Krausnick. © Rinderspacher

Geboren wurde er in Berlin, er war aber seit Jahrzehnten schon im viel übersichtlicheren Neckargemünd heimisch geworden. Allein dies sagt viel über den Schriftsteller Michail Krausnick aus, der jetzt nach Mitteilung des Mannheimer Wellhöfer-Verlags im Alter von 75 Jahren gestorben ist. Sein Interesse fanden vor allem solche Stoffe, die nicht ohnedies schon im Zentrum des Interesses stehen; ein besonderes Faible hatte er, der Romane ebenso schrieb wie Hörspiele, Drehbücher und Biografien, für historische Themen.

Bücher über Räuber

Aufgewachsen in Niedersachsen, kam Krausnick nach Heidelberg, um dort Geistes- und Gesellschaftswissenschaften zu studieren. Dem schloss sich eine literaturwissenschaftliche Promotion an. Dass er in der Region Rhein-Neckar ganz heimisch wurde, belegen seine Veröffentlichungen, die sich nicht zuletzt hiesigen Stoffen widmeten. Unter dem Titel „Beruf: Räuber“ schrieb er über die Anfang des 19. Jahrhunderts im Odenwald aktive Hölzerlips-Bande. Dem in den 1960er Jahren als „Al Capone aus der Pfalz“ bekannt gewordenen Ganoven Bernhard Kimmel widmete sich Michail Krausnick ebenso – unter dem Titel „Al Capone im deutschen Wald“.

Besondere Aufmerksamkeit fand seine Lebensbeschreibung des Vormärz-Dichters Georg Herwegh. Sie wurde mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr wurde der Schriftsteller mit dem Heidelberger Preis der Autorinnen und Autoren geehrt. Die Stadt Mannheim würdigte Krausnick 2016 mit dem Hildegard-Lagrenne-Preis für seinen jahrelangen Einsatz gegen Diskriminierung und Rassismus. Krausnicks Selbstverständnis war kritisch-humanistisch geprägt. Verleger Ulrich Wellhöfer bescheinigte dem Autor in einer Laudatio, es sei seine „große Gabe, Empathie zu erzeugen“. Er schreibe aufrüttelnd, aber nie selbstgerecht – und er mache Mut. Im Wellhöfer-Verlag sind allein acht Bücher aus Krausnicks Feder erschienen. tog

