Mutige Arbeiten beim Kunstpreis "Werkstoff"

Selten kommt es vor, dass man in der Kunstwelt eine solch freudige Botschaft übermitteln kann: Ein neuer Kunstpreis für Malerei wurde ins Leben gerufen. Der „Werkstoff“-Preis für Malerei ist mit 10 000 Euro, einem Katalog und einer Folgeausstellung dotiert. Fünf Künstlerinnen und Künstler aus unterschiedlichen Altersgruppen wurden nominiert: Yorjander Capetillo, Ernst Friedrich Drewes, Friedhelm Falke, Nadira Husain und Michael Thümmrich.

Die Ausstellung präsentiert nun die ganz und gar unterschiedlichen malerischen Absichten der Nominierten. Am Eingang des Kunstvereins zeigt Nadira Husain ihre Arbeiten. Die Künstlerin wurde 1980 in Paris geboren, hat an der École Nationale Superiéure des Beaux-Arts in Paris und in Vancouver Kunst studiert, ist international aufgestellt und lebt und arbeitet heute in Berlin. Ihre indischen Wurzeln befähigen sie im hohen Maße zu einer neuen Kunst der globalisierten Welt, die die eurozentristische Weltsicht weit hinter sich lässt. Ihre Malerei speist sich aus indischen Heldensagen, altitalienischen Legenden und Comics. Die Motive legen sich in Schichten übereinander und aneinander, nicht gestaffelt, nicht nach unseren seit der Renaissance gültigen Malereigesetzen.

Witzige Anspielungen auf Vorbilder

Ganz anders arbeitet Friedhelm Falke, geboren 1958 in Verden/Aller, Studium an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig und etlichen Ausstellungen in Deutschland. Sein Ansatz ist außerordentlich witzig und kenntnisreich, nennt er seine Gemälde etwa nach der amerikanischen Malerin Helen Frankenthaler, die er sehr verehrt, aber auch nach den Größen der Moderne wie Piet Mondrian und Kasimir Malewitsch. Seine Gemälde sind vollkommen abstrakt, häufig durchziehen Streifen den schummrigen Farbraum. Aber dann hängt er einfach ein kleines Gemälde von zwei Birnen daneben, figurativ und still.

Davon wieder sehr verschieden ist der Zugang von Ernst Friedrich Drewes, der 1962 in Detmold geboren wurde, an der Kunstakademie Düsseldorf studierte und eher aus dem Zwischenbereich von Malerei und Plastik kommt, sind doch viele seiner Werke Polyurethanringe, die aneinandergelegt oder aufeinander gestapelt werden. Das sieht sehr fröhlich und bunt aus, wiederholt sich auch zweidimensional. Der vierte Künstler des Wettbewerbs ist der 1982 in San Cristobal (Kuba) geborene Yorjander Capetillo, der zunächst Bühnenbild und dann Malerei in Havanna studierte und heute in Kiel lebt. Seine bühnenbildartigen Innenräume in dunklen Farben werden ab und an belebt durch abstrakte Elemente, die das Gemälde stark verändern.

Der letzte im Bunde ist Michael Thümmrich, der 1953 in Lörrach geboren wurde und in Basel an der Kunstgewerbeschule studiert hat. Seine dynamische Formensprache in ihrer Mischung aus abstrakten und figurativen Elementen kann sowohl gestisch als auch ganz ruhig erscheinen. Da sind wir mal gespannt, wie sich die Jury entscheidet!

Das Rennen um den neuen Kunstpreis „Werkstoff“

Die Künstler und ihre Nominatoren: Yorjander Capetillo (nominiert von Jean-Baptiste Joly, ehem. Direktor der Akademie Solitude, Stuttgart), Ernst Friedrich Drewes (n. v. Dieter Scholz, Leiter der Bibliothek der Neuen Nationalgalerie, Berlin), Friedhelm Falke (n. v. Danièle Perrier, ehem. Leiterin des Künstlerhauses Schloss Balmoral, Bad Ems), Nadira Husain (n. v. Antje Majewsky, Professorin an der Muthesius Kunsthochschule, Kiel) und Michael Thümmrich (n. v. der Andreas Felger Kunststiftung).

Während der Finissage am 11. November vergibt eine dreiköpfige Jury, der Ulrike Groos, Direktorin des Kunstmuseums Stuttgart, Martin Engler, Sammlungsleiter Gegenwartskunst des Städel Museums Frankfurt und Ursula Schöndeling (Direktorin des Heidelberger Kunstvereins), angehören, den „Werkstoff“-Preis für Malerei.

Heidelberger Kunstverein, Hauptstr. 97, Ausstellung läuft bis 11. November, Di, Mi, Fr 12-19 Uhr, Do 15-?22 Uhr, Sa, So 11-19 Uhr. kaepp

