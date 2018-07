„Mutige Prinzessin Glücklos“ eröffnet das Festival

Anzeige

„Du gehst durch den Torbogen und bist in einer anderen Welt“, stellt eine Lehrerin staunend fest. Sie hat sich mit zwei Kolleginnen und drei Grundschulklassen im Innenhof der Alten Mühle zum Frühstück niedergelassen. Apfel- und Nussbäume spenden Schatten. Wein rankt an der Hauswand empor und im Bauergarten blühen Blumen, gedeiht Gemüse. Das Anwesen, gebaut 1604, ist ein Idyll, wie man es nur aus alten Kinderbüchern kennt. Hier veranstaltet der Theatermann Hartmut Liebsch alle zwei Jahre die Mühlenfestspiele.

Eine Holztür führt ins ehemalige Triebwerk, das zum Theatersaal mit ansteigender Tribüne umgebaut, von der Kinderschar gestürmt wird. Die Augen haben sich kaum ans Dunkel gewöhnt, hört man Schritte, so langsam und laut, als spaziere ein Riese herein. Ulrike Monecke vom Berliner Theater Ozelot hat die „Mutige Prinzessin Glücklos“ mitgebracht. Erzählerin und Schauspielerin in einer Person, nimmt sie das aufmerksame Publikum mit in eine noch fernere Welt.

Das Stück die „Mutige Prinzessin Glücklos“ nach einem alten sizilianischen Märchen handelt von einer Königsfamilie, die so fröhlich war, dass sie sogar beim Essen und beim Schlafen lachte.