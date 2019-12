Nach Woodstock kam der Albtraum von Altamont

Der Rolling-Stones-Song „Gimme Shelter“ ist auch der Titel des Dokumentarfilms über die sechste USA-Tournee der „Bad Boys“ im Jahre 1969. Nein! den Schutz, den der Titel des Rock-Klassikers fordert, gibt dem 18-jährigen Meredith Hunter an jenem tragischen 6. Dezember 1969 niemand. In einer Filmszene über das „Altamont Free Concert“ blitzt das Messer auf, mit dem ein Mitglied des Rocker-Clubs Hells Angel den jungen Afroamerikaner direkt vor der Bühne und den Augen der Rolling Stones ersticht. Das Jahr, in dem der Mythos von der Woodstock-Nation geboren wurde, endete mit einem Albtraum.

Eben noch, so schien es, war die Jugend Amerikas voller „Love, Peace & Happiness“ gewesen. Man trug lange Haare, meditierte und experimentierte in Hippie-Kommunen, demonstrierte und gab sich beim Duft von Joints und Räucherstäbchen den psychedelischen Klängen von Grateful Dead und Pink Floyd hin. Die Beatles pilgerten zu ihrem spirituellen Lehrer und Guru Maharishi Mahesh Yogi nach Indien. Man feierte Love-Ins, Bed-Ins und Happenings.

Ende der Unschuld des Rock

Doch dann wichen die Blütenstaubwolken der Flower-Power-Bewegung den Nebelschwaden aus Tränengas. In den Metropolen der westlichen Welt tobten Straßenschlachten. Der heiße Sommer 1968 war da – und die Rolling Stones lieferten mit „Street Fighting Man“ die Rock-Hymne dazu: „Summer’s here and the time is right for fighting / dancing in the street“ (der Sommer ist da, die Zeit ist gekommen, um in den Straßen zu kämpfen/tanzen“).

Die wütende Musik der „Greatest Rock ‘n Roll-Band in the World“ traf den Nerv einer vom Klima der Gewalt geprägten Ära. Am 4. April 1968 fiel der US-Bürgerrechtler Martin Luther King, zwei Monate später der amerikanische Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy den Kugeln von Attentätern zum Opfer. Der Vietnamkrieg eskalierte, die gesellschaftliche Repression hatte einen neuen Höhepunkt erreicht.

Drei Tage nach dem Tod von Brian Jones, Lead-Gitarrist und vielleicht kreativster Kopf der Stones, der in der Nacht auf den 3. Juli 1969 kurz nach der Trennung von seiner Band leblos im Swimmingpool aufgefunden wurde, veranstalteten die Rolling Stones bei einem Gratiskonzert im Londoner Hydepark vor über 250 000 Besuchern einen triumphalen musikalischen Nachruf auf ihren Ex-Gitarristen.

Carlos Santana: „Alles, was schiefgehen konnte, ging schief!“

Einige Wochen später, vom 15. bis 17. August 1969, erreichte in Woodstock, Kalifornien, die Geschichte der Popfestivals ihren Höhepunkt. Geschätzte 400 000 junge Leute hausten auf einem Farmgelände von etwa 400 Hektar, um 72 Stunden lang trotz Dauerregens die 32 Bands und vor allem „Freedom, Freedom“ (Sänger Richie Havens) zu feiern. Doch kaum war aus dem Schlamm der Mythos von der Woodstock-Nation war geboren, erlebte sie auf einem öden Gelände ihre Apokalypse.

Als die Rolling Stones im November ihre neue US-Tournee starteten, hatten sie gerade ein Album abgemischt, dessen Titel „Let It Bleed“ wie ein Leitsatz über den folgenden Ereignissen gestanden haben könnte. Das Abschluss-Free Concert auf der vergammelten Autorennbahn im kalifornischen Altamont am 6. Dezember 1969 sollte eine Art zweites Woodstock werden. Über 300 000 Menschen drängten sich auf dem baum- und trostlosen Altamont Speedway Da der Veranstaltungsort Gelände erst 20 Stunden vor dem festgesetzten Termin ausfindig gemacht wurde, gelang es den Organisatoren nicht mehr rechtzeitig, auch nur annähernd ausreichende sanitäre Anlagen herbeizuschaffen.

Das Magazin „Rolling Stone“ schrieb: „Selbst die unvollständigsten Berichte zeigen, dass Gewalt dieses Festival beherrschte. Die etwa 20 völlig überlasteten Ärzte behandelten mehr als nur die üblichen schlechten Drogen-Trips und Schnittverletzungen an den Füßen. Sie behandelten auch Dutzende von Fleischwunden und Schädelfrakturen.“ Der schwerwiegendste Fehler des Veranstalters, also der Rolling Stones, bestand darin, auf Empfehlung der ebenfalls auftretenden Gruppe Grateful Dead für 500 Dollar Bier etwa 300 kalifornische Hells Angels als Security anzuheuern.

Die Biker mit den Harleys waren es schließlich, die dafür sorgten, dass die Saat der Gewalt besonders böse aufging. Als Santana das Konzert eröffneten, wurde ein junger Mann, der sich zur Bühne drängen wollte, von Hells Angels niedergeschlagen und mit dem Stiefel ins Gesicht getreten. Bandleader Carlos Santana sagte hinterher: „Alles, was schiefgehen konnte, ging schief. Es war die Hölle auf Erden“. Grateful-Dead-Schlagzeuger Mickey Hart brachte es auf die Formel: „Es war das Ende der Unschuld.“

Alarmierende Parallelen zum gesellschaftlichen Klima von heute

De Atmosphäre wurde immer bedrohlicher. Die Gruppe Jefferson Airplane hatte ihren Auftritt. Sänger Marty Balin sprang von der Bühne, um einem Schwarzen zu helfen, der von Hells Angels in die Mangel genommen wurde. Minuten später lag der Musiker bewusstlos am Boden. Als es dunkel wurde, kamen die mit dem Hubschrauber eingeflogenen Rolling Stones auf die Bühne. Längst hatten die Hells Angels die Macht ergriffen. Der Megastar Mick Jagger musste die mit Acid und Bier aufgeputschten „Sicherheitskräfte „ um ein paar Quadratmeter Tanzfläche anflehen und riskierte, selbst ein Opfer der Gewalt zu werden.

Nach mehreren Anläufen und Appellen Mick Jaggers, doch „calm“, also ruhig, zu bleiben und die Attacken gegen das verängstigte Publikum zu unterlassen, rockten sich die Stones nach dem immer wieder gestörten „Sympathy For The Devil“ stockend in „Under My Thumb“ hinein. Plötzlich eine Rauferei einige Meter vor dem trotz der Bedrohung besonnenen Frontmann Mick Jagger. Ein junger Afroamerikaner will sich zur Bühne bewegen. Ein Messer fährt durch die Luft, eine Bande von Hell’s Angels begräbt den Jungen unter sich. Sie treten ihn ins Gesicht, dreimal, viermal, mit ihren schweren Springerstiefeln. Meredith Hunter, der doch nur seine Idole erleben wollte, starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Offizielle Todesursache: Fünf Messerstiche, mehrere Wunden und innere Blutungen.

Erstaunliche Naivität

Die Rolling Stones, mit ihrer erstaunlichen Naivität unfreiwillig mitverantwortlich für diese „Hölle auf Erden“, die insgesamt vier Todesopfer, darunter drei Unfalltote, und Hunderte von Verlezten forderte, kamen mit dem Faustschlag eines Teenagers ins Gesicht von Mick Jagger („Ich hasse Dich, ich hasse Dich!“) und dem Entsetzen über dieses Desaster davon. Der erschütternde Tournee-Film „Gimme Shelter“ gilt als der erste Musikfilm, in dem ein Mord live zu sehen war. Der wegen dieses Mordes angeklagte „Höllenengel“ Alan Passaro, der Meredith Hunter brutal erstochen hatte, wurde übrigens frei gesprochen – wegen Notwehr. Er soll mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen eine Pistole gezückt haben. Bei der Obduktion wurde Methamphetamin, eine Vorform von Crystal Meth, in seinem Körper nachgewiesen.

Wie hätte das Urteil der Jury wohl gelautet, wenn der junge Afroamerikaner ein weißer Jugendlicher gewesen wäre? Die Parallelen zwischen 1969 und 2019 sind erschreckend. Zur Zeit der 69er Tournee der Rolling Stones hatte sich das politische und gesellschaftliche Klima unter der Präsidentschaft Richard Nixons radikal vergiftet – wie unter Donald Trump. Rassismus, der Ku-Klux-Klan, Hass, Nazi-Springerstiefel, Homophobie und sprachliche wie physische Gewalt beginnen, wieder salonfähig zu werden.

