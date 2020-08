Nachlass erweitert

Das Deutsche Literaturarchiv (DLA) in Marbach am Neckar hat den Nachlass des Philosophen Karl Jaspers erweitert. Aus einer Stiftung seiner Schwester Erna Dugend wurde dem Archiv unter anderem die Sonderanfertigung eines Lesepults für den wegen chronischer Krankheiten oft im Liegen arbeitenden Jaspers übergeben, teilte das Archiv am Dienstag mit. Zudem ergänzen „einige seiner Manuskripte“ sowie Familienbriefe die Neuanschaffungen. Darunter befindet sich auch das Manuskript der 2019 posthum veröffentlichten und zwischen 1942 und 1945 entstandenen „Grundsätze des Philosophierens“. Ein von Else Engler gezeichnetes Porträt des Philosophen ist nun ebenfalls im Besitz des Archivs. Karl Jaspers (1883-1969) gilt als einer der bedeutendsten deutschsprachigen Philosophen. Nach 1945 war er maßgeblich an der Neugründung der Universität Heidelberg beteiligt. seko

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.08.2020