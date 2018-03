Nachrichten für Wissenschaftler

Anzeige

Eindeutig doppelsinnig verstehen die Veranstalter den Titel des Kongresses – etwaige Missverständnisse gilt es aber wie stets mit wissenschaftlicher Sachlichkeit auszuräumen. Wenn das Mannheimer Institut für Deutsche Sprache (IDS) seine 54. Jahrestagung mit dem Titel „Neues vom heutigen Deutsch“ versieht, so ist damit Zweierlei gemeint: Neue Entwicklungen der Sprache nimmt der am Dienstag beginnende dreitägige Kongress im Rosengarten in den Blick, und er bedient sich dazu auch neuer Arbeitsweisen und theoretischer Ansätze.

Um Aspekte der gesprochenen Sprache geht es ebenso wie um die (neuen) Bezeichnungen der Geschlechter; Veränderungen im Wortschatz werden diskutiert oder auch Ergebnisse einer repräsentativen Erhebung über die Einstellungen zur deutschen Sprache. Wie die neuen digitalen Medien die Sprache verändern, ist ebenso ein Thema wie die Weisen, wie deren Nutzer kommunizieren. Nicht zuletzt kommen nach Auskunft von IDS-Direktor Ludwig M. Eichinger auch Aspekte der Grammatik und solche der Sprachkritik zur Sprache.

Insgesamt belegen die Beiträge einen allgemeinen Zug der neueren Linguistik, die dank elektronischer Speicher- und Analysemöglichkeiten auf einer viel breiteren Datenbasis aufbaut, als dies bei der älteren der Fall war. Was speziell die Spracheinstellungen angeht, so können diese erst auf solche Weise verbindlich ermittelt werden. Dass der sächsische Zungenschlag zu den eher unbeliebten zählt, wurde immer wieder mal erhoben. Nun aber soll auch ermittelt werden, wer im Speziellen die entsprechende Meinung hegt.