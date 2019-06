Nachwuchs trumpft ganz groß auf

Die Nachwuchsmusiker aus der Region haben beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ eine sehr gute Leistung gezeigt. Nachdem im letzten Jahr noch sechs erste Preise ihren Weg nach Mannheim und in die Region fanden, gelang es dieses Jahr nach Angaben des Deutschen Musikrats 24 Teilnehmern, die höchste Auszeichnung zu erringen. Knapp 2900 Jugendliche und junge Erwachsenen verzeichnete „Jugend musiziert“ insgesamt bundesweit als Teilnehmer in fünf Altersgruppen (AG III: 13 bis 14 Jahre, AG IV: 15 bis 16 Jahre, AG V: 17 bis 18 Jahre, AG VI: 19 bis 21 Jahre, AG VII: 22 bis 27 Jahre) und diversen Kategorien. Wettbewerbe auf Regional- und Landesebene standen am Anfang.

Sechs Gewinner aus Hockenheim

Gleich sechs Bundessieger stammen aus Hockenheim. Fabian und Valentin Rothbauer, Beate Schrepp und und Johanna Birkenmaier wurden für ihr Spiel an der Viola da Gamba (AG V) ausgezeichnet. Ebenfalls aus Hockenheim stammen Greta Birkenmaier, die in der Kategorie Blockflöte ausgezeichnet wurde (AG V) und Sebastian Schrepp, der an der Trompete beeindruckte (AG III).

Doch auch in den Großstädten feierte der Nachwuchs Erfolge. So wurden aus Mannheim Parla Doaa Tatar für ihren Gesang und ebenso Sänger Johannes Wittmann (beide AG III) ausgezeichnet. Für Ludwigshafen gab es ebenfalls zwei erste Plätze: Florin Ion Voicu (AG III) am Klavier und Yoo-Jin Gabriel Hirsch (AG III) am Violoncello wurden geehrt. Aus Heidelberg erhielten die Auszeichnung Sonya Lyn Becker (Klavier, AG IV) und Mathis Wolfer (Blockflöte, AG VI).

Die überwiegende Mehrheit der Gewinner findet sich in ländlichen Gebieten der Metropolregion. Aus Mühlhausen im Kraichgau wurden etwa Maria, Theresia und Elisabeth Jovic (Alle AG VI) für ihren Soprangesang mit einem ersten Preis bedacht. In derselben Kategorie erhielt Lukas Stadlmüller (AG III) aus Hemsbach die Auszeichnung. Die Juroren von ihrem Können überzeugen konnten mit der Viola da Gamba auch Ramón Dencker Castro-Rial und Lea Hoffmann (beide Neulußheim, AG V). Aus Altlußheim gibt es ebenfalls eine Gewinnerin zu vermelden: Alica Mülbert erhielt den Preis für ihr Blockflötenspiel (AG V). Ein ganz besondere Leistung zeigte beim Bundeswettbewerb Fridolin Bosse (AG III) aus Edingen-Neckarhausen. Er wurde gleich in zwei Kategorien ausgezeichnet: Einmal für seine Leistung am Klavier und einmal für seinen Soprangesang. Zahlreiche Nachwuchsmusiker aus der Region erhielten zweite und dritte Preise. Die vollständigen Ergebnisse können nun im Internet eingesehen werden. nowu

