Nää, wass Schprisch!

So ä Bloomaul, dess iss klaa, hodd Humor – unn uff alles ä Øntwørd. Dess kehrt däzu, zum Mønnema, wie dä Wassaturm zu dä Quadrade. Mønschmol triffsch awwa Exemplarä, die sinn so großardisch, dassä ins Museum odda glei ins Inschdidudd fä deitschi Schprooch khere deedä. Schää, dassäss jetzad ändlisch aa baue wolle – unn zwar ønn de Kurpalzbrigg. Do iss jo bekønndlisch dess schänschdä Deitsch dehääm, dess wo ma sisch vorschdellä kønn. Schaad, dass moi ehemolischi Nochbärn aus dä Middelschdrooß nimmi lewä duud. Die Seel vunnarä Fraa war goldwert – unn hedd sømt ihre Kittelschärz als Prunkschdick in die Ausschdellung kehrt. Egal wassdä gsacht hoscht, die guud Fraa hodd uff alles wass gewisst. Aa, wønndä blooß ä gut gelaundäs „Guden Tach!“ gsacht hoschd, hosch sischa soi kännä, dass was zurickkummä iss. „Wesch du schunn, dass der Daag gut wärd? Isch weeß dess nämlisch erschda heid Øwend. Alla, bass liewa uff, Kall, weesch jo, der Vogel, der morgäns peifft, dänn holt middags die Katz!“ Dønn habischs midd „Grieß Gott“ probiert. „Wønnischän seh, Kall, wønnischän seh!“ – unn schunn wa die Abschlussdier widda zu. Uff ä schpondønäss „Øu, wie?“ iss wie aus de Pischdol kummä: „Wie? A hinnä de Arsch, vonnä die Knie!“ Moi Grieß sinn imma kärza wørrä. „Unn?“ Die Øntword: „S’muss!“ Die Fraa waa ä Fänomähn! Heit, wønnisch uffäm Kärschhof øn ihrm Grewl vorbeikumm, kønnischmas nädd fagneifä – unn setz in guda Ainnärung unnsa aldäs Schpielsche fort: „Unn, wie geht’s?“. Unn isch sehse vor ma unn heersä sagä: „Weesch jo, Kall, wønn isch ligg, dønn geht’s!“

