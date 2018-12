Nächtliche Ekstasen

Irgendwann findet er auf den Boden der Tatsachen zurück. Bis dahin jedoch schwingt er sich erlebnishungrig von einem Höhenflug zum nächsten, berauscht von Techno-Beats und ersten Freizeitdrogen. Ein Ameisen-Dasein wie das seiner Eltern im Kaff Faitach will er nicht führen, er will seinen eigenen Weg gehen und nicht „wie Ameisen auf einem vorgestanzten Pfad entlangkrabbeln (...), ich will vibrieren, sprudeln“. Diese Erkenntnis funkt durch die Hirnschaltung des Ich-Erzählers im Roman „Glücksreaktor“ von Max Wolf. Es ist der Erstling des 1976 in der Schweiz geborenen Autors, der in Mannheim und Heidelberg Volkswirtschaft und Biologie studiert hat und zurzeit als promovierter Evolutionsbiologe in Berlin arbeitet.

Die Geschichte spielt in den 1990er Jahren und wird erzählt aus der Perspektive des 17-jährigen Fred Becker, der gegen die Eltern rebelliert, sich von den Zwängen ihrer bürgerlichen Existenz befreit und in eine eigene Wohnung nach Erlangen zieht.

Mit seinen Freunden Nick und Natalie streift er endlos durch die Tanzclubs, taucht dort in neue Sphären ein und steht kurz vor dem „Auseinanderfliegen – zentrifugal, tangential, pillateral“. Die Übersicht ist weg, die Welt aller Zwecke und Ziele enthoben, und er empfindet immer mehr unendliches Glück, Freiheit und Spaß.

Im Sprachstil junger Leute

Aus diesen nächtlichen Ekstasen will Fred nicht mehr heraus. „Gleich zerberste ich vor Freude und Energie“, ruft er aus, „Ich bin eins mit der Musik. Ich bin die Musik.“ Was das Buch so besonders macht, ist die Sprache. Wolf schildert die psychischen Extreme der drei Freunde mit dem Wortgebrauch des jugendlichen Helden. Fred, Nick und Natalie „hängen in der Bude ab“, „gehen in die Horizontale“, sind „krass gut drauf“, ziehen „rauchförmiges Piece und Gras“, die sich in ihre Lungen „schlängeln“ und „monstermäßig“ in die Tiefen ihres leeren, nach Substanz und Sinn ächzenden Daseins vordringen. Nicht nur der Wortschatz, auch Satzbau sowie -melodie fixieren treffend den Sound jener Zeit, in der die Protagonisten ihren von massentauglichem Dancefloor erzeugten Rave bis zum Umfallen genießen.

