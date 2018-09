Nädd kaafe, blooß holä!

Isch hab jo, ma glaabds kaum, a ä hochdeitschi Großmudda khappd, die iss jo nie „oikaafe“ gøngä wie die Mønnema Oma, suunnern nur „einholen“. Nadierlisch hawwe mir Monnema Bøngad dess faschdønne, awwa lache hamma hald imma misse, weils sischs so kømisch økehrd hodd. Debei war die ostpreißisch Fraa do jo eigendlisch uffäm gudä Kurpelza Weg. Warum, dess will isch eisch heid erkleerä.

Wønn

...