Der Mannheimer Sänger Xavier Naidoo hat einen neuerlichen Shitstorm auf Twitter ausgelöst und bekommt zum wiederholten Mal Beifall aus der rechten Szene: Von dem 49-Jährigen ist auf Twitter ein 45-sekündiges, offenbar allein am Computer aufgenommenes Gesangsvideo aufgetaucht, das einige Vorurteile und Verschwörungstheorien rund um Flüchtlinge bedient. Wie das Video in den Kurznachrichtendienst gelangte, war zunächst unklar. Naidoo selbst ist auf Twitter nicht mit einem offiziellen Account aktiv.

Der zu Beginn unverständliche Text spricht für sich: "Sollen sich mit Wölfen in der Sporthalle umkleiden. Ihr steht seelenruhig nebendran. Schaut euch das Schauspiel an, das euch alle beenden kann. Weit und breit ist hier kein Mann, der dieses Land noch retten kann. Hauptsache es ist politisch korrekt, auch wenn ihr daran verreckt. Und nochmal: Ich hab fast alle Menschen lieb. Aber was, wenn fast jeden Tag ein Mord geschieht, bei dem der Gast dem Gastgeber ein Leben stiehlt. Dann muss ich harte Worte wählen, denn keiner darf meine Leute quälen. Wenn doch - der kriegt’s mit mir zu tun. Lass uns das beenden und zwar nun - ihr seid verloren."

Nachdem Naidoo 2014 in Berlin bei Demonstrationen mit Publikum aus dem rechten Spektrum und der Reichsbürgerbewegung aufgetreten war, hatte er wiederholt für Empörung gesorgt - und wurde teilweise auch von der NPD gefeiert. Zuletzt hatte er 2017 mit seinem politikerfeindlichen Text im Söhne-Mannheims-Lied „Marionetten“ für Aufregung gesorgt.

Naidoos Sprecherin reagierte bisher nicht auf die Bitte dieser Redaktion um eine Stellungnahme. Der Fernsehsender RTL, bei dem Naidoo im Format "Deutschland sucht den Superstar" als Jury-Mitgleid zu sehen ist, hat sich auf Twitter "irritiert von dem aufgetauchten Video" gezeigt und sich von "jeglicher Form des Rassismus" distanziert":

1. Wir distanzieren uns von jeglicher Form von Rassismus

2. Auch wir sind irritiert von dem aufgetauchten Video

3. Wir erwarten klare Antworten von Xavier

#Naidoo — RTL (@RTLde) March 11, 2020

Lieber Xavier #Naidoo, mit Hass, Hetze und alternativen Fakten hat noch niemand eine Gesellschaft besser gemacht. Sie auch nicht. — ProSieben (@ProSieben) March 11, 2020

Auch der Sender ProSieben positioniert sich gegen Naidoos Aussagen: