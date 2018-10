Naidoo singt alle seine Hits

Geht Ende 2019 auf Jubiläumstournee: Xavier Naidoo. © Kadir Caliskan

Meilensteine seiner 25-jährigen Karriere will der Mannheimer Popstar Xavier Naidoo auf seiner Tournee 2019 präsentieren. Die Konzertreise, bei der er am 11. Dezember 2019 auch in der SAP Arena ein Heimspiel geben wird, geht unter dem Titel „Hin und Weg Tour“ über die Bühne. Vom 25. November bis 14. Dezember 2019 stehen 14 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf dem Programm. Das hat die Konzertagentur Live Nation gestern bekanntgegeben.

Vorverkauf ab diesem Freitag

Naidoo wird demnach „das Beste aus 25 Jahren“ live präsentieren. Im Verlauf seiner Karriere hat der Mannheimer Sänger rund 13 Millionen Tonträger verkauft. Zu seinen Single-Hits zählen Titel wie „20 000 Meilen“, „Sie sieht mich nicht“, „Wo willst Du hin“, „Dieser Weg“, „Bei meiner Seele“ und viele andere Erfolgssongs.

Der allgemeine Vorverkaufsstart beginnt am Freitag, 26. Oktober, 10 Uhr unter: www.livenation.de/artist/xavier-naidoo-tickets und www.ticketmaster.de sowie www. eventim.de. Karten sind auch telefonisch erhältlich unter: 01806/9 99 00 00 (Mo-Fr 8-22 Uhr / Wochenende u. Feiertage 9-20 Uhr, 0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz). gespi

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.10.2018