Naidoo wehrt sich juristisch

Naidoo hatte unter anderem mit seinem Lied „Marionetten“, in dem Politiker beschimpft werden, Aufsehen erregt. Am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) 2014 sprach er in Berlin bei einer Demonstration der sogenannten Reichsbürger, die die staatliche Ordnung in Deutschland ablehnen. Naidoo betonte später, dass er mit den Reichsbürgern nichts zu tun habe. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.06.2018