„Nashville“-Show kommt 2020

Die Musikshow „Nashville Live! Greatest Hits Of Country Music“ macht am Samstag, 7. November 2020 Station im Mannheimer Rosengarten. Die Produktion bietet Hits, die Künstler wie Johnny Cash, Willie Nelson, Dolly Parton, die Dixie Chicks oder Garth Brooks berühmt gemacht haben. Das hat die Agentur BB Promotion am Freitag mitgeteilt. Die Show ist demnach im Stil einer US-Live-Radiosendung (Grand Ole Opry“) gestaltet: Mit Ansager, Live-Werbespots und Darstellern, die Geschichten rund um die Country-Musik erzählen.

Mit dabei seien, so BB Promotion, unter anderem Luke Thomas, Robbie Durham sowie Lisa Wright und Helena Gullen, allesamt bekannt aus dem West End, der Musical-Hochburg in London. Karten sind ab sofort im Vorverkauf ab 37 Euro (plus Gebühren) erhältlich unter: 0711/84 96 16 72 sowie im Netz unter www.myticket.de. gespi

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.11.2019