Naus uff de Käärschhof!

Jetzad im Herbscht, ihr Leit, geht’s als widda naus uff de Friedhof, zu dem monschä a imma noch Käärschhof sagä, obwohl die schunn ewisch nimmä umm die Kirschä rum sinn. Egal, s’wärd geheggeld unn geräscheld, s’Laub muss nunna –unn ä Bukett odda so Gschdeckl muss druff. Uff de Reformationsdaag folgt jo morgä dønn Allaheilische. Uff gut Deitsch: ob katholisch odda evangelisch odda ganix, schpielt kä Geig – morgä missä die Grewa gemacht soi! So war’s zumindescht friah. Was bin isch als Kind middä Großmudda uffm Friedhof rummgscheeeßt. Die hodd sich do draus ausgekennt wie nix. Ämol war vunn äm aldä Bekønndä die Räd, do iss der Satz gfallä: „Der liegt längsch in de Fressgass!“ Um Himmlswillä, denk isch, wo liegt der? Donn bin isch uffgeklert worrä, dass es nädd bloss in de Quadrate ä Fressgass gibt, sunnan a uffm Mønnema Hauptfriedhof. Glaabtda nädd? Nømä därf isch nadierlisch kenni nennä, awwa laaftä mol vumm Hauptoigøng links imma on de Mauer entlong: Metzggameeschda, Konditorä, Wärtsleit, Begga ... Nix wie naus!

