Nebel überm Wasser und ein Engel in der U-Bahn

Geboren wurde Richard Bram 1952 in Philadelphia, Pennsylvania (USA), er lebt in London direkt an der Themse, und er arbeitet überall in der Welt. Es könnte sein, dass die menschenleeren, dunstigen Ansichten am Wasser (mit einer einsamen Figur von Antony Gormley mitten drin) seine Betrachter vermuten lassen, es gäbe da einen grundsätzlichen Unterschied zu den Straßenbildern mit all den

...