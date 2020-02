Neigel mit neuer CD

Julia Neigel geht auch 2020 wieder mit der Band Silly auf Tour. © Anspach/dpa

Neuanfänge zählt Rocksängerin Julia Neigel nicht mehr. „Schon als Kind wollte ich alles lernen, was mir möglich ist.“ Als Kind kam sie aus der Sowjetunion nach Ludwigshafen.

Als Jugendliche gewann sie mit der Blockflöte mehrere Wettbewerbe und stieg mit Ludwigshafen in die Handball-Bundesliga auf. Den Durchbruch schafft Neigel 1988 mit dem Song „Schatten an der Wand“. Die Debüt-Single von „Jule Neigel und Band“ ist der Beginn ihrer Karriere – und einer Zeit, auf die sie nicht nur mit Freude zurückschaut.

Sie berichtet von „schwerem Vertrauensbruch“ bei Rechten für Lieder. Verträge seien für sie als damals 22-Jährige neu gewesen. Irgendwann sei sie in einer anderen Realität erwacht, „weil sich unterschiedliche Aussagen gegenüberstanden“. Bis heute laufen Verfahren.

Gerade kommt Neigel von einer Tour mit Silly zurück. Die Gruppe war in der DDR eine Kultband – und ist es noch heute. Das Angebot, als Gastsängerin mit zu gehen, „war eine Herausforderung und ist eine große Ehre. Wir sind auch 2020 unterwegs.“ Wieder so ein Neuanfang. „Wir haben 60 neue Lieder gelernt für zehn Konzerte. Fünf, sechs Wochen haben wir jeden Tag geprobt, manchmal bis zur Erschöpfung. Was soll ich sagen? Es war großartig.“

Treffen mit Helene Fischer

Auch ihre neue CD ist fertig. „Die CD kommt hoffentlich vor dem Sommer.“ Wieder ein Neuanfang? „Es ist eher ein Teil davon, musikalisch weiter auf die Beine zu kommen. Jeder Tag ist ein Neuanfang in ein schöneres und glücklicheres Leben. Ich bin ein Glückspilz.“

Deutsch zu singen, war für sie immer normal. Es gehe weniger um das Singen, als darum, sich kreativ zu erklären. „Da ist Deutsch, meine Muttersprache, am geeignetsten.“ Erst kürzlich habe sie Helene Fischer kennengelernt, die ebenfalls in Sibirien geboren ist. „Ich bin froh darüber. Damit sind wir schon zu zweit.“ Sie finde es schön, dass Fischers Herkunft in der Öffentlichkeit kein Problem sei. „Für mich waren die Anfänge schwerer. Ich wurde als Kind schon sehr angefeindet.“

Bald 50 Jahre wohnt sie in Ludwigshafen. „Ich brauche menschliche Güte, Frieden und Freude, dann klappt es auch mit dem Erfolg.“ Sie sei am liebsten dort, wo sie sich wohlfühle. „Und das hängt stark von Menschen und der Natur ab.“ dpa

