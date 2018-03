Neil Young hat Recht

Anzeige

Gut 5000 Kilometer liegen zwischen Köln und Isfahan. Köln ist die Stadt, in der Navid Kermani (Bild) lebt und arbeitet, im iranischen Isfahan liegen seine Familienwurzeln. Es ist eine ziemlich lange Reise, die er neulich noch einmal – in umgekehrter Richtung – unternommen hat. Nicht auf direktem Weg, sondern „Entlang den Gräben“, wie das Buch heißt, das er aus den Reportagen für das Magazin „Der Spiegel“ destillierte. Es ging durch das Baltikum, Weißrussland und den Kaukasus: kontaminiertes Land, ob nun durch Kriege, Massenmorde oder nukleare Katastrophen. „Bloodlands“ heißt das vom Historiker Timothy Snyder dafür eingeführte Wort. Hitler und Stalin haben hier 16 Millionen Tote zu verantworten, und auch nach 1945 kehrte selten Frieden ein.

Randvolles Schauspielhaus

Kermani reist also meist dahin, wo es wehtut. Seine Exkursionen voll historischer und literarischer Bezüge machen auch das Publikum in Mannheim neugierig, das Schauspielhaus des Nationaltheaters ist randvoll. Der Autor liest – und unterhält sich ungezwungen mit dem Journalisten Hubert Spiegel von der „FAZ“. „Entlang den Gräben“ laufen uralte Konfliktlinien, die wechselnde Besatzungen und Herrschaftsansprüche, samt Amtssprachen, zur Folge hatten. Und bis heute jede Menge Frust: Im Süden von Weißrussland fand Kermani jene kleine, triste Stadt, in der nicht nur der Alkoholkonsum der weltweit höchste ist - die Mord- und Selbstmordrate können locker mithalten. Im Kaukasus, wo 50 Sprachen aufeinander treffen, gibt es gleichfalls nicht viel Grund für Optimismus.

Sein geliebter Songschreiber Neil Young, erklärt Kermani, habe eben Recht: „Die Dinge, die dich leben lassen, töten dich auch irgendwann.“ Was kann man machen? Kulturelle Eigenheiten seien wichtig, kultureller Austausch aber auch – sonst drohten die Kulturen auszutrocknen und steril zu werden. Viel konkreter geht es vorerst leider nicht, Kermani ist Orientalist und Schriftsteller, kein Wunderheiler.