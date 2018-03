Netrebko in Künzelsau

Anzeige

Nach ihrem erfolgreichen Saisonstart mit 14 ausverkauften Konzerten warten die Würth Philharmoniker mit einem weiteren Highlight auf. Zu ihrer Klassik-Soirée am 26. Mai, 17 Uhr, begrüßen sie die weltberühmte Sängerin Anna Netrebko (Mezzosopran) und den bekannten Tenor Yusif Eyvazov im Carmen Würth Forum. In Begleitung der Würth Philharmoniker werden die beiden Opernstars, die seit 2015 verheiratet sind, Arien von Verdi, Cilea, Dvorak, Puccini und anderen bekannten Komponisten singen. Am Dirigentenpult wird mit dem Italiener Claudio Vandelli ein international renommierter Dirigent stehen, der unter anderem 2015 das Open-Air-Konzert des ZDF „Sommernachtsmusik - Gipfeltreffen der Stars auf dem Münchner Königsplatz“ leitete.