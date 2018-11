Netzwerk plant Projekte, um sichtbarer zu werden

Dank seines ausgeprägten Profils als Musikstadt mit konsequentem Blick auf die Kreativwirtschaft war es quasi ein Selbstläufer, dass Mannheims Bewerbung als Unesco City of Music 2014 von der Kulturorganisation der Vereinten Nationen mit offenen Armen angenommen wurde. Dass diese Strukturen in der Quadratestadt bereits so ausgeprägt gewesen sind, macht es allerdings schwierig, durch den wohlklingenden Titel überhaupt eine Veränderung zum – noch – Besseren festzustellen.

Sound-Installation bei der Buga?

Weil die Wahrnehmbarkeit des Netzwerks generell als Problem gesehen wird, kamen 24 Vertreter aus 15 Ländern mit Unesco-Musikstädten (oder Bewerberstatus) von Donnerstag bis gestern zum bisher größten Treffen dieser Art in der Quadratestadt zusammen. Mit dem erklärten Ziel, das Netzwerk „transparenter und sichtbarer zu machen“, wie es Gastgeber und Netzwerk-Sprecher Rainer Kern formulierte.

Der britische Städteforscher Charles Landry nannte in seinem Tagungsfazit am Samstagabend im C-Hub konkrete Formate und Projekte, die in Mannheim diskutiert wurden. Dazu gehört die Idee eines städteübergreifenden Festivals, aber ohne Teilnahmezwang.

Besonders attraktiv und schon sehr ausgereift klingt ein Plan von Emmanuel Witzthum aus Tel Aviv, der sich wunderbar in die zweite Mannheimer Bundesgartenschau 2023 einpassen könnte: eine Sound-Installation in der Natur. Anders als Peter Seilers Klangoase im Luisenpark soll sie interaktiv sein: „Wenn man etwas tut, wie Gießen oder Säen, dann ertönt Musik – und zwar auf die Jahreszeiten abgestimmt“, erläuterte der Israeli gegenüber dieser Zeitung.

Die Teilnehmer bekamen unter anderem Konzerte von Enjoy Jazz, den neuen Club Ella & Louis, den Musikpark, die Popakademie und die Orientalische Musikakademie zu sehen. Und sie zeigten sich sehr beeindruckt. Sandra Wall aus dem schwedischen Norköpping bedankte sich stellvertretend bei Rainer Kern „für die Gastfreundschaft und dafür, dass wir diese innovativen Zentren anschauen konnten. Wir haben hier viel gelernt.“ jpk

