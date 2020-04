Neu denken braucht Zeit

Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

einige Einkaufsläden haben wieder offen, und fast verstört wird gemeldet: Die Kundschaft bleibt aus. Nichts polarisiert derzeit so wie die Frage nach der Wirtschaft und der Gesundheit, im Sinne von: Wer hat Vorrang? Als wäre so eine Fragestellung nicht schon Teil des Problems: Die Wirtschaft scheint etwas zu sein, was viele als ein System verstehen, das entkoppelt vom Menschen agiert.

Mag sein, die aktuellen Zahlen tragen dazu bei: Die reichsten 1 Prozent besitzen mehr als 50 Prozent des globalen Vermögens. Amazon-Chef Bezos hat sein Vermögen durch Corona verzigfacht und bittet gleichzeitig um Spenden für seine Mitarbeiter. Was viele meinen, scheint mir gar nicht „die Wirtschaft“ zu sein, sondern jene wenigen, die aus dem Wirtschaften maximalen Profit ziehen. Auch der künftige Allein-SAP-Chef Christian Klein könnte nach dem Abgang seiner Kollegin Jennifer Morgan ihren Teil des Gehalts erhalten, mickrige 18 Millionen Euro, liest man.

Dafür, so lässt er wiederum melden, möchte er ein Fünftel seines Gehaltes spenden. Das Spenden ist ja auch so eine Sache geworden: Die Spenden jener, die sich immer weniger für ihre Arbeiterschaft verantwortlich fühlen und wenig versteuert wurden, werden zum Geschäftsmodell Nummer zwei: Social Entrepreneurs. Nun gut, wir verdanken dem Wachstum auch eine Minderung von relativer Armut und Analphabetismus weltweit, so einfach macht es einem das Feindbild Reichtum nicht.

Die Corona-Krise zeigt, wie Gesellschaften wirtschaften und was wie vergütet wird. Es wird von „systemrelevanten“ Berufen gesprochen, für die aber nur schwer ein Bonus von 1500 Euro freigemacht werden kann. Man rettet Firmen, differenziert aber nicht: Die Dänen beispielsweise retten keine Firmen, die zuvor in Steueroasen geflohen sind. Solidarität funktioniert nicht nach dem Schlechtwetterprinzip.

Das alles hätte man bereits nach der Bankenrettung 2008 aushandeln müssen. Hat man aber nicht, es ging weiter wie immer. Retten, sicher, aber wen und wie? Die Hoffnung, es solle alles wieder werden wie vorher, erstickt die Chance zur Erneuerung. Vielleicht muss man nicht des Einkaufens wegen Einkaufen. Neu denken braucht auch etwas Zeit – die gäbe es jetzt. Bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 26.04.2020