Neuanfang in der Druckerei

Die Figur des „Herrn Kopanski“ lässt den Schriftsteller Jan Turovski nicht los: Vor genau 30 Jahren erschien der erste Roman des heute in Bonn lebenden Autors: „Die Sonntage des Herrn Kopanski“. Darin schuf er einen Helden, dessen zwanghafte Züge auch bei Protagonisten seiner anderen Romane auftauchen: bei Leduc zum Beispiel aus „Der Rücken des Vaters“ (2013), dem weiblichen Pendant Odile aus „Der Fall Odile Féret“ (2017) oder bei Millinger, der Hauptfigur in „Millingers Bart“ (2016). Gemeinsam ist ihnen ein tiefes Sich-Verlieren in der eigenen Wahrnehmungswelt, ein zielloses Umherirren in heimlicher Hoffnung auf Erlösung.

Kopanski war Kaufhausdetektiv

In Turovskis Erstling ist Kopanski ein Kaufhausdetektiv, der sonntags zielstrebig durch die Straßen der Stadt streift, Leute fotografiert und sie als „Bilder des Lebens“ sammelt. Sein eigenes gerät aus den Fugen, nachdem er „die Frau“ kennengelernt hat und selbst zum Dieb und schließlich zum Mörder wird. Der neue Roman „Kopanski kehrt zurück“, der jetzt in der Mannheimer Edition Andiamo erschienen ist, setzt da an, wo Kopanski nach fünfzehn Jahren aus dem Gefängnis wegen guter Führung entlassen wird in die Welt „hinter den Linien“.

Alles, was er besitzt, ist der Lohn aus den Gefängnisjahren in der Gesäßtasche und der Schweinslederkoffer seines Vaters, den er liebevoll streichelt: „Was bin ich ohne diesen Koffer“, dachte er, „da ist die Kindheit.“ Äußerlich geschieht nicht viel in diesem Buch. Spannung garantieren der rhythmische Duktus der Sprache, die inneren Monologe, die Flut der Gedanken, Erinnerungen und Bilder.