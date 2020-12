Neue Adresse fürs Humboldt Forum?

Eröffnet am Mittwoch – aber nur digital: das Humboldt Forum in Berlin. © epd

Für das Humboldt Forum im neuen Berliner Schloss Unter den Linden fordert eine Initiative eine Adressenänderung. Künftig sollte die „Nelson-Mandela-Platz 1“ lauten und damit „an einen großen Streiter gegen jede Form des Rassismus erinnern“, schlägt die Stiftung Zukunft Berlin in einem Schreiben zur Eröffnung des Forums am Mittwoch vor. Unterzeichnet ist der Brief auch vom Vorstandsvorsitzenden der Stiftung und früheren Stadtentwicklungssenator Volker Hassemer (CDU).

Allerdings dürfe eine solche Namensgebung nicht „als Alibi für Überbleibsel kolonialen Denkens“ herhalten. Sie sei „Ansporn und Mahnung, diesen historischen, nationalen Ort von seinen Altlasten zu befreien und ihn in die Welt hinein zu öffnen“. Im Humboldt Forum sollen auch Exponate aus der ethnologischen und der vorderasiatischen Sammlung gezeigt werden. epd

