Neue Anlagen für Orgeln im Mainzer Dom

Anzeige

Die Verträge sind unterschrieben, jetzt können die Pfeifen geformt werden: Der Mainzer Dom bekommt in den kommenden Jahren eine neue Orgelanlage, die mit 206 Registern und vier Spieltischen zu den größten Europas gehören wird. „Früher als geplant können wir jetzt starten“, sagt die Vorsitzende des Dombauvereins, Sabine Flegel. Zwei Orgelbauer aus Österreich und der Schweiz gehen gemeinsam an die Arbeit. Die erste von drei neuen Orgeln soll schon 2020 erklingen. Das Gesamtwerk könnte, so hofft Flegel, bis etwa 2025 vollendet sein – wenn genug Spenden gesammelt werden, etwa in Form von Patenschaften für einzelne Pfeifen. Die bisherige Orgel mit insgesamt 114 Registern, die von dem Bonner Orgelbauer Klais 1928 eingebaut wurde, ist in großen Teilen nicht mehr zu benutzen.

Zwei Firmen kooperieren

Die schon seit 1986 geplante Erneuerung umfasst drei große Abschnitte mit zwei völlig neuen Orgeln und der Neugestaltung des bestehenden Klangwerks im Westchor. Für die Mainzer Domorgel hat sich der Orgelbauer Rieger in Schwarzach im Vorarlberg mit dem Luzerner Orgelbauer Goll zusammengetan.

Los geht es in der Marienkapelle am Haupteingang des Doms zum Marktplatz. In dem dort verfügbaren recht begrenzten Raum wird Goll eine Orgel bauen, die vor allem darauf ausgelegt ist, den Gottesdienst zu begleiten, den Gemeindegesang zu führen und einen präzisen Klang zu erzeugen. „Sie hat nur 50 Register, aber für uns ist das trotzdem eine große Orgel“, sagt Goll-Geschäftsführer Simon Hebeisen. „Mit der mittigen Platzierung kann man eine intensive Präsenz und Nähe zum Klang erreichen.“