Neue Digitalwege bei Akademiekonzert

Das Orchester des Nationaltheater Mannheim geht in der Corona-Krise einen neuen Weg. Da nicht absehbar ist, ab wann wieder größere Konzerte stattfinden können, präsentieren am 8. Februar um 20 Uhr einzelne in der Musikalischen Akademie organisierte Musiker „handverlesene Solowerke“ von Bach, Britten, Hindemith und Messiaen als Stream im Internet. Neu ist auch, dass der Abend nur für Abonnentinnen kostenlos angeboten wird, sonst aber 10 Euro kostet (Schülerinnen, Schüler, Studierende und Menschen mit geringem Einkommen weniger). Bei dem Konzert mit Julien Heichelbech (Viola), Daniela Tessmann (Oboe), Eva Wombacher (Harfe), Patrick Koch (Klarinette) und Fritjof von Gagern (Violoncello) liest Intendant Albrecht Puhlmann Texte zum Thema „Gedanken zur Zeit“ (Info: 0621/260 44). dms

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.01.2021