Neue Inszenierungen und neue Regeln

Alles anders! So lautet das Motto des Alternativspielplans der Freilichtspiele Schwäbisch Hall. Ab dem 24. Juli kann wieder Theater gespielt werden. Mit neuen Inszenierungen und nach den neuen Regeln des Abstands.

Die Freilichtspiele haben zwei Monate in unterschiedlichen Szenarien geplant, wie eine Ersatzspielzeit stattfinden könnte, wenn Hygienevorgaben und Abstandsregeln eingehalten werden müssen. Jetzt gibt es einen ausgefeilten Plan, der die Sicherheit beim Einlass, im Zuschauerraum, bei der Bewirtung und auf der Bühne garantiert, so die Veranstalter. Mit reduziertem Platzangebot auf dem Marktplatz vor der Großen Treppe und nicht im Neue Globe, sondern auf zwei Bühnen davor.

Große Treppe

Als Neuinszenierung eine Komödie von Marivaux „Das Spiel von Liebe und Zufall“ in der Inszenierung von Philipp Moschitz. Eine Verkleidungsgeschichte, die elegant mit Nähe und Distanz der aufkeimenden Liebe spielt. Als Wiederaufnahmen aus dem letzten Jahr gibt es den „Jedermann“ sowie „Don Camillo und Peppone“, von Intendant Christian Doll uminszeniert auf die neuen Abstandsregeln. Dirk Schäfer singt Jacques Brel – doch davon nicht genug. Ursprünglich sollte die Hommage an den großen belgischen Sänger im Neuen Globe stattfinden. Und Walter Sittler, bekannt aus zahlreichen Fernsehserien, spielt.

Erich Kästner: „Als ich ein kleiner Junge war“ ist als Benefizveranstaltung geplant. Auf der Großen Treppe wird vom 29. Juli bis zum 5. September gespielt.

Es gibt zwei Neuinszenierungen: Als Kinder- und Familienstück „Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin“, nach einem Märchen von Hans Christian Andersen in einer Fassung von Roland Schimmelpfennig. Regie führt Jennifer Sittler. Im Abendspielplan steht von David Greig und Gordon McIntyre „Eine Sommernacht“ – ein Stück mit Musik, inszeniert von Christian Doll, auf dem Programm. Aufgeführt wird auf der Parkbühne hinter dem Neuen Globe. Das Publikum kennt die Bühne unterm Blätterdach vom letztjährigen Theaterspaziergang.

Dazu gibt es ein Musikfestival vor und hinter dem Globe. Auf der Außenbühne kann aus dem Globe nach draußen gespielt werden. Die Künstlerinnen und Künstler, die ansonsten auf der Großen Treppe gespielt hätten, zeigen jetzt ihr Können in eigenen Programmen.

Jazz- und Klassikkonzerte, Zweipersonen-Musicals, Rockkonzerte und Musikcomedy – mit dem musikalischen Leiter der Festspiele, Heiko Lippmann, Martina Lechner, Alexander Martin, Johannes Weik, Nini Stadlmann, Anja Gutgesell und vielen anderen.

Und Jennifer Sittler wird im August zwei Workshops geben. Zum einen für Jugendliche, ein Angebot zum Theaterspielen mit einer Abschlusspräsentation auf der Parkbühne, und einen Schreibworkshop für alle Interessierten zum Tagebuchprojekt Start Remembering Now. Ausführliches gibt es auf der Website.

„Die Verantwortlichen der Freilichtspiele Schwäbisch Hall freuen sich sehr, dass es ihnen gelungen ist, ein so vielfältiges und aktuelles Programm anzubieten. Unter freiem Himmel und mit Abstand wollen sie erzählen von der Suche nach Kontakt, vom Verlangen nach dem Anderen, von der Lust auf Nähe. Sie freuen sich, dass die Saison – wenn auch verspätet – theaterbegeistert starten kann. Trotz der erschwerten Probenbedingungen, trotz der Kürze der Zeit“, heißt es weiter in der Presseankündigung. In diesem Jahr gelten gesonderte Regeln für den Kartenvorverkauf.

Für die Große Treppe können Karten in der Tourist Information Schwäbisch Hall gebucht werden. Dort kann man Einzel-, Zweier-, Dreier- oder Viererplätze buchen, sodass Familien und Bekannte zusammensitzen können und zugleich der Abstand zur nächsten Gruppe gewahrt bleibt. Online sind nur Zweierplätze buchbar.

Am Neuen Globe ist ebenso variabel buchbar. Dort sitzt man an Park- und Außenbühne an Tischen.

