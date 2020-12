Neue Leitung für Port 25

Kim Behm und Yvonne Vogel bekommen den Zuschlag für den Betrieb der Galerie „Port 25 – Raum für Gegenwartskunst“ ab 1. Juli 2021 für zunächst zwei Jahre. Das teilte die Stadt Mannheim am Mittwoch mit. Beschlossen hat das der Gemeinderat. Behm und Vogel arbeiten schon heute im Port 25. Sie sind dort als Ausstellungsleiterin (Vogel) und Kuratorin (Behm) tätig.

Mit der Eröffnung von Port 25 2015 sei ein Ausstellungsraum geschaffen worden, „der vorrangig der Präsentation von Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern aus der Region“ diene. Möglich sei das durch die Unterstützung mit Mitteln aus der Kreativwirtschaft geworden. Seitdem werden jährlich vier bis sechs Ausstellungen gezeigt. Zudem ist der Port 25 fester Partner der „Biennale für aktuelle Fotografie“ sowie des Kunstpreises der Heinrich-Vetter Stiftung.

Ein Ziel sei es, Künstlerinnen und Künstlern den Einstieg in den Kunstmarkt zu erleichtern. Aus formalen Gründen müsse der Betrieb der Galerie ausgeschrieben werden. Vorausgesetzt worden seien fundierte Kenntnisse zeitgenössischer Kunst und Erfahrung in der Durchführung von Kunstprojekten sowie Referenzen in der Leitung eines Kultur- oder Wirtschaftsbetriebes. Kim Behm und Yvonne Vogel haben „alle Anforderungen“ erfüllt.

Nachfolge von Stefanie Kleinsorge

„Seit ihrem Start vor fünf Jahren hat sich Port 25 zu einer festen Größe innerhalb der städtischen und regionalen Kunstlandschaft entwickelt. Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, eine geeignete Betreibergemeinschaft für Port 25 zu finden und so deren Betrieb für die kommenden Jahre sicherzustellen“, erklärt Kulturbürgermeister Michael Grötsch.

Zuletzt wurde Port 25 von Stefanie Kleinsorge geleitet. Sie hat zwar Anfang 2020 die Kulturgeschicke der Stadt Ludwigshafen übernommen. Dennoch ist sie derzeit laut Homepage von Port 25 immer noch als Geschäftsführerin dort tätig. dms

