Neue Liebe zur Muttersprache

In verschiedenen Genres bewandert: Sängerin Stephanie Neigel. © Engels

Auf neue Wege wagt sich Stephanie Neigel auf ihrem aktuellen Album. Die Sängerin, in Mannheim bekannt als Mitglied der A-cappella-Frauenband Les Brünettes, begibt sich in den Grenzbereich zwischen Pop, Jazz, Chanson und dem Sänger-Songschreiber-Genre. Vor allem aber singt sie auf „In Sachen Du“ (o-tone/Soulfood) in deutscher Sprache; zum ersten Mal in ihrer Karriere.

Wie kam’s dazu?

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4315 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.05.2018