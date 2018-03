Neue Musik als Tor zur Welt

Anzeige

Was als erstes auffällt, ist seine juvenile Offenheit. Diese zeigt sich sowohl im Gespräch mit Samuel Adler (Bild) als auch beim Blick in seine Vita. Der vor 90 Jahren in Mannheim geborene Komponist gilt als potenter Vertreter der zeitgenössischen Musik. Doch er hat sich nicht verrannt in musikalische Rechenmodelle, sondern ist stets auf der Suche nach den sinnlichen und emotionalen Wirkungen von Musik.

Adler, am 4. März 1928 als Sohn des vor dem Zweiten Weltkrieg letzten Kantors der Mannheimer Hauptsynagoge geboren, hat 1939 das Haus der Familie in der Collini-straße 28 für immer verlassen. In Amerika hat er Karriere gemacht, ohne seine Heimatstadt aus dem Auge zu verlieren. So hat er etwa als amerikanischer Soldat mit einem von ihm gegründeten Orchester der 7. US-Armee zugunsten des Wiederaufbaus des Rosengartens in Mannheim gespielt. Sein Œuvre umfasst über 400 veröffentlichte Werke. Dazu zählen fünf Opern, sechs Symphonien, Streichquartette sowie Kammer- und Chormusik.

Gewichtiges und Skurriles

Als Auftragskomponist und Gastdirigent hat Adler weltweit an über 300 Universitäten und Hochschulen reüssiert. Er komponierte auch nach seiner Emeritierung als Professor an der Eastern School of Music der Universität Rochester (USA) weiter. Gewichtiges und scheinbar Skurriles stehen in seinem Werk einträchtig beieinander: Neben einer Ökumenische Messe hat Adler etwa auch das nach einem Lausbubenstück klingende Werk „Die sieben Streiche von Max und Moritz“ geschrieben, 1999 in Bochum erstaufgeführt.