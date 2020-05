Neue Netflix-Serie: Boulevard zerbrochener Träume

Hoch hinaus wollen sie, die jungen Leute im Vorspann von „Hollywood“. Die rund 14 Meter hohen Buchstaben des legendären Schriftzugs in den Hollywood Hills erklimmen sie. Ein durchaus symbolträchtiges Unterfangen, sind sie doch alle ambitionierte Künstler, die in die Glitzermetropole an der US-Westküste gezogen sind, um ihr Glück zu machen. Der Gipfel des Film-Olymps ist ihr Ziel, Ruhm und

...