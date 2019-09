Neue „Nockis“-CD zu gewinnen

© Electrola/Universal

„Für immer und ewig“ lautet der Wunschtraum vieler verliebter Pärchen auf der ganzen Welt. Auch die Nockis sind diesem Lebenstraum gefolgt und bekennen sich zu ihrer wahren Liebe und größten Leidenschaft: dem deutschsprachigen Schlager. Als Rückschau auf ihre erfolgreiche Vergangenheit als Nockalm Quintett und Gegenwart als Nockis haben Friedl Würcher und seine Mitstreiter Wilfried Wiederschwinger, Markus Holzer, Siegfried Willmann und Kurt Strohmeier ihr neues Album „Für ewig“ genannt. Der nagelneue Silberling präsentiert Geschichten aus dem Leben. Verpackt werden die kongenialen Texte in hochmoderne Schlager. Die Band wird regelmäßig bei ihrem Nockisfest in Millstatt mit Gold und Platin geehrt. Wie verlosen die CD dreimal. Wer ein Exemplar gewinnen möchte, schreibt einfach eine E-Mail an: gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile „Nockis“ eintragen, in der Mail den Namen und die Adresse eingeben. Einsendeschluss ist am Dienstag, 1. Oktober. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnzusendung gespeichert. Bild: Electrola/Universal

