Neue Opern-Revue kommt auf die Bühne

Ohne einen kleinen Warnhinweis ging es am Ende nicht: „kein Musical“. Der ist auch nötig, wenn man eine derart populäre, vieldeutige Überschrift benutzt: „Phantome der Oper“ nennt Jan Dvorák die Revue mit Hits aus vier Jahrhunderten Musiktheater, die er mit dem Regisseur und Filmemacher Philipp Stölzl für das Nationaltheater konzipiert und vor der Mannheimer Premiere schon vor ausgewähltem Publikum auf ihre Bühnenwirksamkeit getestet hat.

Herr Dvorák, in dem kleinen Werbetext zum neuen Stück fragen Sie sich, warum nach Monteverdi und seinem „Orfeo“ nicht gleich wieder Schluss war mit der Gattung Oper. Welche Antwort haben Sie darauf?

Jan Dvorák: Das ist die ironische Umschreibung einer Sache, die mich immer sehr beschäftigt hat: Man hat hier eine Kunstform, die von Komponisten und Gelehrten anfangs wie am Reißbrett konzipiert wurde. Und dann entstehen in zehn Jahren gleich die größten Meisterwerke. Der „Orfeo“ Monteverdis ist unglaublich, weil er theatralisch-musikalisch bereits alles „kann“. Er treibt die Gattung Oper schon auf höchste Höhen. Deshalb die ironisch zugespitzte Frage: Was soll jetzt noch kommen?

Warum ging es doch 400 Jahre weiter?

Dvorák: Weil es ganz verschiedene Entwicklungen gegeben hat. Arien und Handlung wurden später strikt getrennt, in anderen Epochen neu vereint. Dann ging es wieder auseinander, wie es übrigens auch heute oft der Fall ist, und so weiter und so fort. Es ist ein zyklisches Pulsieren zwischen Handlung und Musik.

Sie wollen in dem neuen Stück also die größeren Entwicklungslinien zeigen.

Dvorák: Absolut. Es geht in Siebenmeilenstiefeln durch die wichtigsten Epochen der Geschichte. Etwa alle 30 Jahre haben wir ein Opern-Beispiel, und wir sind dabei streng chronologisch.

Ist die Oper vielleicht auch die künstlichste der Künste?

Dvorák: Jedenfalls kreist sie um ein gewaltiges Problem, denn die Gesetze von Musik und Handlung sind sehr unterschiedlich. Weil ein tolles Lied im Grunde keine Handlung braucht - es steht für sich. Oder man hat, im umgekehrten Fall, Musik, die nur dem Textverlauf verpflichtet ist und nicht mehr zu sich selbst kommt. Diese Grundparadoxie der Kunstform Oper fordert immer neue Lösungen. Aber die gibt es letztlich auch.

Die Unwahrscheinlichkeiten, die die Oper mit sich bringt, etwa wenn manchmal eher dickliche Tenöre große Liebhaber und Helden geben, steigern noch den Reiz der Sache, oder?

Dvorák: Eine Oper hat die Fähigkeit, sich über alle Plausibilitäten und Wahrscheinlichkeiten souverän hinwegzusetzen. Wenn der nach den Kino-Regeln Hollywoods krass fehlbesetzte Startenor großartig singt, wird alles andere egal. Im Zweifelsfall entscheidet man sich für den Klang, die große Darbietung.

Dann hat am Ende die Musik den Vorrang?

Dvorák: Nein, das wechselt oft. Puccini ist auch deshalb so erfolgreich, weil es ihm gelungen ist, die Handlung in den Vordergrund zu stellen, aber trotzdem immer wieder große Melodien einzubauen. Es ist quasi eine Filmdramaturgie - zu Zeiten, als das Kino selbst noch gar nicht so weit war. Die musikalische Gestaltung zieht Puccini aus der Szene. Alles fällt zusammen, und es stärkt sich dabei gegenseitig.

Mit Puccini dürfen wir in Ihrem neuen Stück also wohl rechnen. Was ist sonst auf Ihrer Playlist?

Dvorák: Wir beginnen mit der ersten Oper der Geschichte: mit „La Dafne“ von Jacopo Peri. Später kommen Händel, Mozart und der große Zweikampf Wagner-Verdi, auch in die Moderne schauen wir mit „Wozzeck“ kurz hinein.

Wollen Sie damit eher Kenner schmunzeln lassen oder Neulingen zu einer Einführung verhelfen?

Dvorák: Das ist eine gute Frage, die wir uns natürlich auch gestellt haben. Und das Ergebnis ist: Wir wollen alles so erklären, dass für jedermann ein Einstieg möglich wird. Aber wir machen das nicht trocken, denn wir haben eine Handlung und auch eine Hauptfigur: den Nachtwächter in einem Opernhaus. Er liebt die Oper inbrünstig, und zwar die italienische. Als die verehrte Kunst mit Wagner stark zur deutschen Seite neigt, ist er bestürzt. Als Retter kommt Puccini.

Hat die deutsche Seite im Verlauf des 20. Jahrhunderts aber letztlich doch den Sieg davongetragen?

Dvorák: Ja, das würde ich schon sagen. Auch die Italiener Berio oder Nono haben in der Nachfolge von Schönberg komponiert.

