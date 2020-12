Neue Perspektiven

Mannheim darf sich über ein vorweihnachtliches Geschenk freuen: Die Quadratestadt erfährt nämlich als Kulturstandort eine unverhoffte Stärkung. Der Umzug der traditionsreichen Deutschen Fotografischen Akademie (DFA) zeigt, dass die Kurpfalz-Metropole nicht nur eine große musikalische Bedeutung besitzt, sondern auch als Zentrum der Fotokunst wichtig ist. Dass der älteste Künstlerverband seiner Art künftig hier zu Hause sein wird, ist zunächst einmal eine großartige Würdigung einer langen Mannheimer Fotokunst-Tradition. Die ist mit Persönlichkeiten wie Robert Häusser, Gerhard Vormwald, Peter Schlör, Horst Hamann oder Martin Zeller verbunden, wird aber auch durch eine aktuell vitale Szene weitergeführt.

Die Neuansiedlung der DFA ist zudem eine schöne Bestätigung jener kulturpolitischen Akzentsetzung, die 2005 mit der Etablierung der heutigen Biennale für aktuelle Fotografie, des Off//Foto-Festivals und der Eröffnung der Fotogalerie Zephyr den Fokus auf Lichtbildkunst richtete. Die DFA fügt sich nun ideal in die vorhandenen Strukturen ein. In ihrem neuen Domizil in den Reiss-Engelhorn-Museen befindet sie sich nahe beim Forum Internationale Photographie und der Galerie Zephyr. Kunsthalle, Port 25 und Kunstverein sind in Reichweite. Hier werden künftig also gleich gerichtete Aktivitäten gebündelt. Der dezidierte Netzwerk-Charakter der Akademie, die bei ihren Tagungen den Austausch zwischen Kreativen untereinander, aber auch mit dem Publikum in den Mittelpunkt stellt, wird dafür sorgen, dass die Infrastruktur weiter ausgebaut wird. Mannheims Kulturlandschaft wird dadurch vielgestaltiger. Und das ist gut so.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.12.2020